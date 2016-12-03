Германия выделит жителям Алеппо помощь на 50 миллионов евро

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О желании Берлина помочь жителям пострадавшего от войны города объявил глава немецкого МИД.

Германия поможет Алеппо facebook/AleppoAMC

Германия выделит 50 млн евро на гуманитарную помощь пострадавшего от войны сирийского города Алеппо.

Средства направят на продукты питания, оборудование мест временного размещения беженцев и медицинскую помощь, сообщил в пятницу, 2 декабря, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в соседний с Сирией Ливан, пишет "Укринформ" со ссылкой на информацию немецкого телеканала ARD.

Штайнмайер также обратился к сторонам конфликта в Сирии с просьбой прекратить огонь и дать доставить гуманитарную помощь районам, находящимся в осаде.

"Мы не должны упустить ни одного шанса, чтобы по крайней мере в ближайшие недели искать следующие паузы в боях", - заявил Штайнмайер.

Сообщается, что сейчас в Ливане находится миллион зарегистрированных сирийских беженцев, а количество незарегистрированных неизвестно.

Как сообщалось, недавняя попытка принять резолюцию Совбеза ООН, призывающую участников конфликта к перемирию, закончилась безрезультатно. Представители нескольких стран требовали от Совбеза высказаться в пользу десятидневного прекращения огня, чтобы в город могли пройти представители гуманитарных организаций. Против такой резолюции выступил представитель РФ Виталий Чуркин, заявивший, что гуманитарные проблемы используются Западом лишь как повод для продвижения политического плана по смене правительства в Дамаске.

Во вторник, 29 ноября, российские военные заявили о кардинальном переломе ситуации вокруг Алеппо. Ранее правительственные войска президента Сирии Башара Асада начали там наступление при поддержке российских войск.

Госдепартамент США, МИД Великобритании и Франции отметили увеличение числа жертв среди гражданского населения с началом наступления войск Асада на Алеппо.

Напомним, восточная часть города Алеппо находилась под контролем повстанцев сирийской оппозиции на протяжении четырех лет. В ходе нового наступления, начатого несколько недель назад, силы Асада, при поддержке российской авиации, сумели отбить у повстанцев уже 12 городских кварталов.

Сирийская оппозиция готова продолжать борьбу против Асада даже после потери Алеппо. Оппозиционеры отмечают факт важности Алеппо, но признают, что в случае потери города у них есть и другие не менее важные населенные пункты.

В связи с боевыми действиями, восточные районы города покинули тысячи мирных жителей. В восточной части Алеппо разбомблены все больницы, дефицит пищи, питьевой воды и медикаментов.

Вся информация о сирийской войне, которая длится более 5 лет и так или иначе коснулась каждой страны европейского континента, в том числе и Украины - в спецпроекте ZN.UA "Что важно знать о конфликте в Сирии".