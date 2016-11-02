Германия увеличит расходы на беженцев еще на 2,6 млрд евро

Содержание беженцев обойдется немецким налогоплательщикам в 9,5 млрд евро в нынешнем году.

Германия увеличивает затраты на беженцев

Правительство Германии одобрило законопроект о дополнительном выделении 2,6 млрд евро федеральным землям для удовлетворения нужд беженцев. По данным немецкого министерства финансов, средства будут выделены из специальных резервов, заложенных в бюджете на 2016 год.

Такое решение было принято по итогам финансового отчета о реальных расходах федеральных земель на беженцев за период с января по август 2016 года, передает Deutsche Welle.

С сентября 2015 года Берлин выделяет землям финансовую помощь из расчета 670 евро на одного беженца в месяц. В 2016 году на эти цели предполагалось израсходовать 6,9 млрд евро, однако теперь, с учетом надбавки, сумма возрастет до 9,5 млрд евро. Одновременно правительство Германии решило выделить в 2017 году федеральным землям на содержание беженцев дополнительные 1,16 млрд евро. Ранее на эти цели планировалось потратить 5,72 млрд евро.

Deutsche Welle (Русская редакция)

В Минфине отмечают, что выделение дополнительных средств на беженцев не приведет к увеличению госдолга ФРГ. В бюджете страны на 2016 год на эти цели были заложены резервные 6,1 млрд евро.