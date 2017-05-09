Германия стала выдавать статус беженцев сбежавшим турецким военным

Военные бегут от репрессий Эрдогана.
Согласно полученным данным, во всех случаях речь идет о военных, которые до их увольнения из турецкой армии находились в составе размещенных в Германии сил НАТО.
Точное число военных не сообщается. Предоставление убежища гражданам Турции с дипломатическими паспортами может еще более осложнить и без того крайне напряженные отношения Берлина и Анкары.
За период с попытки государственного переворота в Турции в июле 2016 года до начала мая 2017 года власти ФРГ получили прошения о предоставлении убежища от 414 турецких военнослужащих, дипломатов, судей и других госслужащих высокого ранга и членов их семей.
Напомним, что из-за попытки переворота, в ходе первой волны чисток, не менее 60 тысяч человек были задержаны, уволены или отстранены от работы. Среди уволенных после попытки военного переворота в Турции, помимо военных и полицейских, оказались учителя, деканы университетов и журналисты, которых турецкие власти считают недостаточно лояльными президенту Эрдогану.
По материалам:
Deutsche Welle (Русская редакция)
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Deutsches Architekturmuseum
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