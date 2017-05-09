Германия стала выдавать статус беженцев сбежавшим турецким военным

Военные бегут от репрессий Эрдогана.

Согласно полученным данным, во всех случаях речь идет о военных, которые до их увольнения из турецкой армии находились в составе размещенных в Германии сил НАТО.

Точное число военных не сообщается. Предоставление убежища гражданам Турции с дипломатическими паспортами может еще более осложнить и без того крайне напряженные отношения Берлина и Анкары.

За период с попытки государственного переворота в Турции в июле 2016 года до начала мая 2017 года власти ФРГ получили прошения о предоставлении убежища от 414 турецких военнослужащих, дипломатов, судей и других госслужащих высокого ранга и членов их семей.