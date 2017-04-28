Германия решила отказаться от правила "двух человек в кабине" через два года после авиакатастрофы а Альпах

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Правило ввели после умышленного крушения самолета в 2015 году.

Германия откажется от правила «двух человек в кабине» Germanwings

В Германии решили отказаться от правила "двух человек в кабине", которое обязывает постоянно находиться в кабинедвум людям. Для выполнения правила кабину часто держали открытой, что создавало высокие риски для угона самолета или терактов, пишет немецкое издание The Local

Правило ввели после авиакатастрофы в Альпах в 2015 году, когда пилот умышленно направил самолет на землю. В это время второго пилота не было в кабине, что сделало возможным такое действие. Правило "двух человек в кабине" сейчас является обязательным в США. Также в этом году от этого правила хотят отказаться авиалинии Швейцарии.

Правило вступит в действие в июле этого года.