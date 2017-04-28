Германия решила отказаться от правила "двух человек в кабине" через два года после авиакатастрофы а Альпах

Правило ввели после умышленного крушения самолета в 2015 году.
Германия откажется от правила «двух человек в кабине»
Germanwings
В Германии решили отказаться от правила "двух человек в кабине", которое обязывает постоянно находиться в кабине пилота
двум людям. Для выполнения правила кабину часто держали открытой, что создавало высокие риски для угона самолета или терактов, пишет немецкое издание The Local
.
Правило ввели после авиакатастрофы в Альпах в 2015 году, когда пилот умышленно направил самолет на землю. В это время второго пилота не было в кабине, что сделало возможным такое действие. Правило "двух человек в кабине" сейчас является обязательным в США. Также в этом году от этого правила хотят отказаться авиалинии Швейцарии.
Правило вступит в действие в июле этого года.
Сообщалось, что пассажирский самолет А-320 авиакомпании Germanwings
, летевший из Испании в ФРГ, разбился 24 марта на юге Франции в гористой местности. На его борту находилось 144 пассажира и шесть членов экипажа. Следствие уже предоставило ряд доказательств, что действия второго пилота были умышленными. В частности, известно, что перед полетом Андреаса Любиц искал в интернете способы самоубийства и блокировки дверей кабины пилота
.
По материалам:
ZN.UA