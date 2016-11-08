Германия предоставит политическое убежище оппонентам турецкой власти

Попросить политический приют смогут не только журналисты.

Глава МИД Германии готов предоставить убежище оппонентам Эрдогана

Германия готова предоставить политическое убежище тем, кто подвергается преследованиям в Турции , заявил государственный секретарь МИД ФРГ Михаэль Рот.

"Все критические умы в Турции должны знать, что немецкое правительство солидарно с ними. Эти люди могут просить убежища в Германии, и это касается не только журналистов", - сказал Михаэль Рот в интервью Die Welt, сообщает "Европейская правда".

Впрочем, по словам дипломата, решение о предоставлении статуса политического беженца принимается соответствующими органами власти.

Всего с середины июля, после попытки госпереворота, было арестовано 35 тыс. человек. Ряд турецких дипломатов уже попросило убежища у Германии ввиду угрозы преследования со стороны турецких властей.

Как сообщалось, глава МИД Люксембурга не исключает введения санкций против Турции. Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил о возможном введении экономических санкций ЕС против Турции за массовые аресты турецкими властями представителей оппозиционных партий и прессы.