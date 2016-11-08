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Германия предоставит политическое убежище оппонентам турецкой власти

8 ноября в 13:00

Попросить политический приют смогут не только журналисты.  

Михаэль Рот
Глава МИД Германии готов предоставить убежище оппонентам Эрдогана
Германия готова предоставить политическое убежище тем, кто подвергается преследованиям в Турции, заявил государственный секретарь МИД ФРГ Михаэль Рот. 

"Все критические умы в Турции должны знать, что немецкое правительство солидарно с ними. Эти люди могут просить убежища в Германии, и это касается не только журналистов", - сказал Михаэль Рот в интервью Die Welt, сообщает "Европейская правда"

Впрочем, по словам дипломата, решение о предоставлении статуса политического беженца принимается соответствующими органами власти. 

Всего с середины июля, после попытки госпереворота, было арестовано 35 тыс. человек. Ряд турецких дипломатов уже попросило убежища у Германии ввиду угрозы преследования со стороны турецких властей. 

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Как сообщалось, глава МИД Люксембурга не исключает введения санкций против Турции. Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил о возможном введении экономических санкций ЕС против Турции за массовые аресты турецкими властями представителей оппозиционных партий и прессы. 

По материалам: Европейская правда
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