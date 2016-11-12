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Германия предложила "план Маршалла" для Африки

12 ноября в 05:38

В Германии рассчитывают, что их план помощи африканским странам снизит поток мигрантов в страны ЕС.

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В Германии придумали, как сократить поток мигрантов из Африки
Нигина Бероева / Facebook
Власти Германии обратились к руководству других развитых стран поддержать экономику африканских государств, что поможет сократить поток мигрантов в Европу. Предложение получило условное название "План Маршалла для Африки",  подробности которого в ближайшие недели представит министр экономического сотрудничества и развития Германии Герд Мюллер, сообщает Reuters.

Мюллер отметил, что экономическая поддержка Африки поможет создать новые рабочие места на континенте, благодаря чему молодежь африканских стран не станет эмигрировать.

"Мы должны инвестировать в этих страны и дать людям перспективы на будущее. Если молодежь Африки не сможет найти работу или будущее в своих собственных странах, это не будут сотни тысяч, а миллионы (мигрантов – ред), которые проделают свой путь в Европу," сказал он на пресс-конференции. По словам немецкого министра, "эти вопросы требуют, чтобы быть признанными международным сообществом, а Африка должна иметь представительство в Совете Безопасности ООН".

Мюллер сказал, значительная часть предлагаемого увеличения бюджета его министерства на более 1 млрд евро на 2017 год будет выделены на проекты в Африке.

Также сообщается, что Германия на этой неделе пообещала 61 миллионов евро на  финансирование операций по оказанию помощи ООН в Африке.

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Ранее сообщалось, что в ЕС надеются до конца 2016 года получить "ощутимые результаты" от миграционных соглашений с пятью государствами Африки - Нигером, Нигерией, Сенегалом, Мали и Эфиопией. Эти страны будут получать экономическую помощь от ЕС в ответ на меры по снижению миграционного потока и обязательство принимать назад в страну своих граждан, высланных из ЕС.

Напомним, что "План Маршалла" (Marshall Plan) — американская программа восстановления и развития экономики Европы (European Recovery Program) после Второй мировой войны путем предоставления помощи со стороны США. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Африка помощь Германия миграция
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