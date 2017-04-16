Германия осудила ракетные испытания в КНДР

МИД ФРГ призвал Пхеньян отказаться от "конфронтационного курса".

МИД ФРГ назвал испытания в КНДР нарушением норм международного права

Германия осуждает проведение Северной Кореей очередных, передает "Укринформ"

"Мы от имени федерального правительства осуждаем конфронтационный курс режима Пхеньяна и призываем Северную Корею вернуться к международным нормам", – сказано в заявлении Министерства иностранных дел ФРГ, распространенном в воскресенье, 16 апреля.

В Берлине обратили внимание, что запуск ракеты состоялся утром пасхального воскресенья, и, независимо от того, был ли он успешным или нет, "испытания являются, судя по всему, нарушением норм международного права".

Напомним, в ночь на 16 апреля в КНДР состоялись неудачные испытания баллистической ракеты. Попытка ракетного запуска была предпринята на следующий день после того, как в Северной Корее прошел военный парад, посвященный 105-ой годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. На параде впервые были показаны баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Pukkuksong-2.

Ранее сообщалось, что поддержка Северной Кореи может привести Китай к серьезному конфликту с США. Китаю придется балансировать между давлением Дональда Трампа и помощью КНДР.

Подробнее о влиянии удара по Сирии на отношения США и Китая читайте в статье Юлии Курнышовой "Сирийский ход" в игре Трампа и Си Цзиньпина" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".