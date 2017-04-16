Топ Новости
<
>

Германия осудила ракетные испытания в КНДР

16 апреля в 23:01

МИД ФРГ призвал Пхеньян отказаться от "конфронтационного курса".

МИД Германии
МИД ФРГ назвал испытания в КНДР нарушением норм международного права
Германия осуждает проведение Северной Кореей очередных испытаний баллистической ракеты, передает "Укринформ".

"Мы от имени федерального правительства осуждаем конфронтационный курс режима Пхеньяна и призываем Северную Корею вернуться к международным нормам", – сказано в заявлении Министерства иностранных дел ФРГ, распространенном в воскресенье, 16 апреля.

В Берлине обратили внимание, что запуск ракеты состоялся утром пасхального воскресенья, и, независимо от того, был ли он успешным или нет, "испытания являются, судя по всему, нарушением норм международного права".

Читайте также: В Пентагоне посоветовали не расценивать применение "Матери всех бомб" в Афганистане как сигнал КНДР

Напомним, в ночь на 16 апреля в КНДР состоялись неудачные испытания баллистической ракеты.  Попытка ракетного запуска была предпринята на следующий день после того, как в Северной Корее прошел военный парад, посвященный 105-ой годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. На параде впервые были показаны баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Pukkuksong-2.

Ранее сообщалось, что поддержка Северной Кореи может привести Китай к серьезному конфликту с США. Китаю придется балансировать между давлением Дональда Трампа и помощью КНДР.

Подробнее о влиянии удара по Сирии на отношения США и Китая читайте в статье Юлии Курнышовой "Сирийский ход" в игре Трампа и Си Цзиньпина" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Укринформ
Читайте также
Тэги КНДР Корея Пхеньян испытания
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.86
EUR 28.56
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...