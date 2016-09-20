Германия не признает российские выборы в оккупированном Крыму

Федеральное правительство выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины.

Германия не признает псевдовыборы в Крыму 112.ua

сообщили в пресс-службе посольства ФРГ в Украине.

Правительство Германии не признает проведение нелегитимных выборов в Госдуму РФ в аннексированном Крыму,

"Вместе с нашими партнерами по ЕС Федеральное правительство Германии не признает незаконной с точки зрения международного права аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, а, следовательно, не признает и проведения Россией выборов в Крыму", - заявил посол Германии в Украине Эрнст Райхель.

Также отмечается, что по этой причине Германия не отправляла наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в оккупированный Крым.



"Совместно с нашими партнерами по ЕС Федеральное правительство без ограничений выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины", - подчеркнул посол.

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Проведение выборов в Госдуму РФ на территории Крыма не признают страны Запада. О непризнании легитимности их проведения и результатов уже заявили, в частности, Польша, Великобритания, США, Канада и Франция. Подобную позицию также занял Европарламент.

Ранее в МИД Украины заявили, что украинская сторона решительно осуждает организацию на оккупированном Россией Крымском полуострове выборов в Государственную думу РФ и будет добиваться включения их участников и непосредственных организаторов в санкционные списки.