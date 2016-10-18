Германия готова усилить сотрудничество в сфере обороны в рамках стран-участниц ЕС

Берлин поддерживает идею совместной армии Евросоюза.

Германия готова усилить сотрудничество в сфере обороны с другими странами ЕС europarl.europa.eu

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Германии играть более значимую военную роль для плотного сотрудничества европейских стран в сфере обороны.

"Необходимы перемены. Изоляция и блокада самих себя не решат проблемы, с которыми мы сталкиваемся в мире, в Европе или здесь, в нашей стране", — приводит слова фон дер Ляйен агентство Reuters.

По ее словам, министерство финансов ФРГ согласилось увеличить расходы на оборону до 10 млрд евро к 2020 году для приобретения оборудования и роста кадров. Это решение должно пройти ратификацию в парламенте страны.

Идея создания европейской армии, которую неоднократно публично выдвигал председатель ЕК Жан-Клод Юнкер, стала вновь актуальной после решения британцев о выходе из ЕС, поскольку Великобритания наложила вето на создание евроармии. Так, инистр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявлял, что Лондон будет ветировать попытки создания армии Евросоюза до тех пор, пока является его членом.

Обсуждение возможности создания совместных вооруженных сил европейского объединения начались еще в прошлом году, однако не из-за нападения террористов, а из-за агрессии России против Украины. В частности, Еврокомиссия уверяла, что поддерживает создание единой армии ЕС. В ведомстве отметили, что единая европейская армия "даст четкий сигнал России" к пониманию того, что ЕС как организация серьезно относится к отстаиванию ценностей Евросоюза.