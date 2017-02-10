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Генштаб Турции вовремя передал российским летчикам данные о военных

10 февраля в 19:22

Турецкие войска несколько дней не покидали квадрат, сведения об их местонахождении российская сторона получила за сутки до вылета бомбардировщиков.

Россия Турция
В Турции озвучили свою версию инцидента в Эль-Бабе
donpress.com/
В Генеральном штабе Вооруженных Сил Турции утверждают, что военные в сирийском Эль-Бабе, по которым якобы ошибочно нанесли ракетный удар российские бомбардировщики, до этого около десяти суток находились на тех же позициях, сообщает агентство "Анадолу".

"После того, как 8 февраля из подконтрольных российским войскам районов Сирии была запущена ракета по объекту, контролируемому дружественным ВС Турции силам, координаты расположения турецких военнослужащих были в очередной раз переданы российской стороне. Причем данная информация была предоставлена в Операционный центр на авиабазе Хмеймим вечером того же дня, а именно в 23:11, 8 февраля", - отмечается в сообщении Генштаба Турции.

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Ранее российская сторона сообщила о том, что координаты целей для нанесения ударов были заранее согласованы по линии генштабов обеих стран и командования авиационных группировок. А пилоты бомбардировщиков не отклонялись от заданного маршрута.

Также российские военные предположили, что турецкие пехотинцы самовольно переместились в намеченный для бомбардировок квадрат, в результате чего попали под обстрел.

По материалам: Агентство Анадолу
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Тэги Россия Турция бомба военный ракета Сирия координаты
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