Генсека ООН огорчил провал переговоров по воссоединению Кипра

Пан Ги Мун надеется, что лидеры турецкой и греческой частей Кипра договорятся об объединении.

Кипр огорчил главу ООН commons.wikimedia.org

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун огорчен тем, что прямые переговоры между лидерами греческой и турецкой общин Кипра по воссоединению не привели к ожидаемым результатам.

"Генеральный секретарь ООН разделяет разочарование обоих лидеров, надеявшихся на то, что встречи в (швейцарском) городе Мон-Пелерин проложат путь к заключительному этапу переговоров", - говорится в заявлении, с которым от имени генсека выступил его пресс-секретарь, сообщает Центр новостей ООН.

Сообщается, что в своем заявлении генсек выразил мнение о том, что "лидеры киприотов оправдают надежды людей и найдут решение, приемлемое для обеих общин".

Ранее сообщалось, что на переговорах в Швейцарии президент Кипра Никос Анастасиадис, относящийся к греческим киприотам, а также лидер турецких киприотов Мустафа Акинчи не смогли преодолеть разногласия по территориальному вопросу.

Кипр остается разделенным на две части после 1974 года, когда Турция вторглась на остров в ответ на попытку переворота с целью объединения Кипра с Грецией. После этого он разделился на самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра (ее признает только одна Турция) и Республику Кипр с преимущественно греческим населением.

Президент Республики Кипр заявил, что

Кипр будет блокировать процесс вступления Турции в ЕС. По его словам, переговоры не начнутся, пока Анкара не признает суверенитет острова.

Сейчас на Кипре развернуты Вооруженные силы ООН по поддержанию мира. Они были созданы резолюцией Совета безопасности, принятой 4 марта 1964 года с целью предотвратить столкновения между кипрско-греческой и кипрско-турецкой общинами и содействовать поддержанию и восстановлению закона и порядка. После вооруженных столкновений 1974 года обязанности миротворцев были расширены.

Миротворцы ООН начали следить за соблюдением режима буферной зоны между позициями кипрской национальной гвардии и турецких и кипрско-турецких сил. В июле этого года Совет безопасности ООН продлил мандат этих сил до 31 января 2017 года.