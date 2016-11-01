Генсек Организации исламского сотрудничества подал в отставку после шутки о президенте Египта

В официальном заявлении говорится, что Мадани покидает свою должность по состоянию здоровья.

Мадани принес извинения Египту, заявив, что не собирался оскорблять кого-либо BBC

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества саудит Ияд Мадани подал в отставку после того, как его шутка в адрес президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси вызвала недовольство властей Саудовской Аравии.



В официальном заявлении ОИС говорится, что Мадани покидает свою должность по состоянию здоровья, сообщает BBC.

Ранее Мадани принес извинения Египту, заявив, что не собирался оскорблять кого-либо.

Министерство иностранных дел Египта заявило, что считает высказывание серьезным нарушением в отношении одного из основателей организации.

Ранее Мадани оговорился, назвав президента Туниса вместо ас-Себси фамилией египетского лидера ас-Сиси, и чтобы сгладить неловкость сказал, что уверен, что у того в холодильнике "есть не только вода". Таким образом Мадани намекнул на высказывание президента Египта, который недавно заявил, что "10 лет в его холодильнике не было ничего, кроме воды".