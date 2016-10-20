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Генсек опасается ударов с российской авианосной группы по Алеппо

20 октября в 21:06

ВМС НАТО будут следить за перемещениями российской авианосной группы в штатном режиме. 

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Русские доставят бомбардировщики для новых ударов по Алеппо
facebook/AleppoAMC
Генсек НАТО Йенс Столтенберг опасается, что авианосная группа ВМФ России будет использована  для новых ударов по сирийскому Алеппо.

"В настоящий момент вызывает обеспокоенность то, что эта авианосная группа может быть использована для участия в военных операциях в Сирии, для наращивания атак против Алеппо", - сказал он на пресс-коференции в Брюсселе.

По словам Столтенберга, речь идет о таких операциях, которые могут привести к "росту страдания" среди населения Сирии и к ухудшению гуманитарной ситуации в этой стране.

"Важно подчеркнуть, что Россия, конечно, имеет право действовать в международных водах, и это не первый раз, когда мы видим перемещение авианосной группы в Средиземное море, это происходило несколько раз в прошлом", - отметил он.

Столтенберг добавил, что ВМС НАТО будут следить за перемещениями российской группы в штатном режиме.

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Ранее агентство Reuters со ссылкой на данные западной разведки сообщило, что российские военные корабли у берегов Норвегии, которые перевозят истребители-бомбардировщики, - это свидетельство намерения усилить штурм осажденного сирийского города Алеппо в течение следующих двух недель.

По материалам: Интерфакс , ZN.UA ,
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Тэги Россия авианосец Алеппо
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