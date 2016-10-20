Генсек опасается ударов с российской авианосной группы по Алеппо

ВМС НАТО будут следить за перемещениями российской авианосной группы в штатном режиме.
"В настоящий момент вызывает обеспокоенность то, что эта авианосная группа может быть использована для участия в военных операциях в Сирии, для наращивания атак против Алеппо", - сказал он на пресс-коференции в Брюсселе.
По словам Столтенберга, речь идет о таких операциях, которые могут привести к "росту страдания" среди населения Сирии и к ухудшению гуманитарной ситуации в этой стране.
"Важно подчеркнуть, что Россия, конечно, имеет право действовать в международных водах, и это не первый раз, когда мы видим перемещение авианосной группы в Средиземное море, это происходило несколько раз в прошлом", - отметил он.
Столтенберг добавил, что ВМС НАТО будут следить за перемещениями российской группы в штатном режиме.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на данные западной разведки сообщило, что российские военные корабли у берегов Норвегии, которые перевозят истребители-бомбардировщики, - это свидетельство намерения усилить штурм осажденного сирийского города Алеппо в течение следующих двух недель.Интерфакс , ZN.UA ,