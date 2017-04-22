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Генсек ООН впервые встретился с Трампом

22 апреля в 04:46

Беседа получилась "интересной и конструктивной".

Белый дом США
В Белом доме встретились Трамп и Гутерриш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел первую встречу с президентом США Дональдом Трампом. Встреча состоялась в в Белом доме в Вашингтоне в пятницу, 21 апреля.

 "В Белом доме в Вашингтоне генеральный секретарь ООН провел переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером. После этой встречи у Генерального секретаря была возможность увидеться с президентом Трампом. Генеральный секретарь ООН и президент договорились вновь встретиться в ближайшем будущем", - сообщил пресс-секретарь ОНН Стефан Дюжарик, пишет Центр новостей ООН.

"По мнению генерального секретаря, они провели интересную и конструктивную беседу, посвященную сотрудничеству между США и ООН" - добавил пресс-секретарь. Другие подробности о седаржании разговора не сообщаются. 

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Дональд Трамп в ходе предвыборной гонки неоднократно критиковал ООН за неэффективность и обещал пересмотреть финансирование международной организации. Как сообщало издание The New York Times, в Белом доме уже подготовили проекты указов о существенном сокращении финансирования международных организаций. В частности, администрация Трампа намерена сократить финансирование ООН, Международного уголовного суда в Гааге и миротворческих миссий как минимум на 40%.

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги ООН США встреча Вашингтон
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