Генсек ООН впервые встретился с Трампом

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Беседа получилась "интересной и конструктивной".

В Белом доме встретились Трамп и Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел первую встречу с президентом США Дональдом Трампом. Встреча состоялась в в Белом доме в Вашингтоне в пятницу, 21 апреля.

"В Белом доме в Вашингтоне генеральный секретарь ООН провел переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером. После этой встречи у Генерального секретаря была возможность увидеться с президентом Трампом. Генеральный секретарь ООН и президент договорились вновь встретиться в ближайшем будущем", - сообщил пресс-секретарь ОНН Стефан Дюжарик, пишет Центр новостей ООН.

"По мнению генерального секретаря, они провели интересную и конструктивную беседу, посвященную сотрудничеству между США и ООН" - добавил пресс-секретарь. Другие подробности о седаржании разговора не сообщаются.

Дональд Трамп в ходе предвыборной гонки неоднократно критиковал ООН за неэффективность и обещал пересмотреть финансирование международной организации. Как сообщало издание The New York Times, в Белом доме уже подготовили проекты указов о существенном сокращении финансирования международных организаций. В частности, администрация Трампа намерена сократить финансирование ООН, Международного уголовного суда в Гааге и миротворческих миссий как минимум на 40%.