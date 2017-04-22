Генсек ООН впервые встретился с Трампом

Беседа получилась "интересной и конструктивной".
"В Белом доме в Вашингтоне генеральный секретарь ООН провел переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером. После этой встречи у Генерального секретаря была возможность увидеться с президентом Трампом. Генеральный секретарь ООН и президент договорились вновь встретиться в ближайшем будущем", - сообщил пресс-секретарь ОНН Стефан Дюжарик, пишет Центр новостей ООН.
"По мнению генерального секретаря, они провели интересную и конструктивную беседу, посвященную сотрудничеству между США и ООН" - добавил пресс-секретарь. Другие подробности о седаржании разговора не сообщаются.
Дональд Трамп в ходе предвыборной гонки неоднократно критиковал ООН за неэффективность и обещал пересмотреть финансирование международной организации. Как сообщало издание The New York Times, в Белом доме уже подготовили проекты указов о существенном сокращении финансирования международных организаций. В частности, администрация Трампа намерена сократить финансирование ООН, Международного уголовного суда в Гааге и миротворческих миссий как минимум на 40%.
ZN.UA