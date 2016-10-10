Генсек ООН повторно призвал Совбез инициировать трибунал по Сирии

Военные преступления в Сирии должен расследовать Международный уголовный суд.

В 2014 году инициативу Пан Ги Муна по Сирии заблокировали Россия и Китай un.org

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун в понедельник, 10 октября, обратился кс официальной просьбой принять резолюцию о расследовании Международным уголовным судом военных преступлений в Сирии.

Аналогичный запрос генсека ООН в 2014 году заблокировали постянные члены Совбеза Россия и Китай, но Пан Ги Мун сказал, что необходимо попробовать еще раз.

"Я прошу и призываю Совет Безопасности довести этот вопрос до МУС. Я призываю их снова", – сказал генеральный секретарь.

Ранее Россия заблокировала в Совбезе ООН французскую резолюцию по Сирии. Франция в своем проекте резолюции призвала США и Россию немедленно восстановить режим прекращения огня в Алеппо, население которого оказалось на грани гуманитарной катастрофы. Позже стало известно, что Франция хочет попросить суд в Гааге расследовать военные преступления России в Сирии. Также недавно на заседании Совбеза ООН посол Великобритании в ООН Мэтью Рикрофт обвинил Россию в применении бомб, которые обычно используют для уничтожения военных бункеров, против мирного населения Алеппо.

Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективвах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".