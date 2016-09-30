Генсек ООН инициирует расследование атаки на гумконвой в Сирии

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Изучением обстоятельств инцидента займется следственная комиссия ООН.

Пан Ги Мун хочет изучить обстоятельства уничтожения конвоя Красного Полумесяца под Алеппо nr2.com.ua

Генеральній секретарь ООН Пан Ги Мун сообщил о намерении создать специальную комиссию для расследования обстоятельств атаки на гуманитарный конвой в районе

"Следственная комиссия выяснит факты, касающиеся этого инцидента, и по завершению работы сообщит их генеральному секретарю. Генеральный секретарь изучит доклад и решит, какие дальнейшие шаги предпринять", – говорится в заявлении пресс-службы пресс-службы генсека ООН, распространенном в пятницу, 20 сентября.

Напомним, что 20 сентября авиация войск Башара Асада и РФ нанесла удар по гуманитарному конвою Красного Полумесяца в Алеппо. Жертвами бомбардировки стали не менее 20 человек – гражданские, водители и работники гуманитарной организации. Бомбы попали в 18 грузовиков. Спасатель из "Сирийской гражданской обороны" показал, что в конвое были продукты, лекарства, одеяла и подгузники.

Представители администрации президента США приступили к обсуждению более жестких вариантов ответа Вашингтона на возобновление боевых действий в Алеппо, включая варианты военного разрешения ситуации.

Ранее постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр во время экстренного заседания Совбеза уличила во лжи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По ее словам, в тот момент, когда российский министр заявлял на заседании в ООН, что Москва выступает за мирное решение конфликта в Сирии, Россия и силы Башара Асада грузили на самолеты бомбы для удара по Алеппо.

Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективвах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".