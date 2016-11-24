Генсек НАТО посоветовал России расслабиться и смириться с расширением Альянса

Вопрос не в том, что НАТО расширяется. Это страны Восточной Европы сами выразили желание присоединиться к Альянсу.

Столтенберг рекомендовал Путину расслабиться и смириться с расширением НАТО nato.int

Россия не имеет права решать судьбу соседних государств, заявил генеральный секретарь НАТО

"России следовало бы расслабиться и принять то, что соседи могут сами выбирать свой путь", - сказал Столтенбер, выступая с лекцией в Оксфордском университете.

"Это не НАТО расширяется, а Польша, Эстония, Латвия, Литва, Венгрия сами выразили желание присоединиться к альянсу", - пояснил генсек.

Столтенберг отметил, что в НАТО серьезно относятся к проблеме противостояния "гибридной" войне в исполнении России.

"Кибератаки и те виды секретных операций, которых называют "гибридной войной", являются серьезным вызовом", - сказал он.

Генсек подчеркнул, что в определенной степени данный вид угрозы сейчас более актуален, нежели война в классическом понимании этого термина. Говоря о кибератаках, он отметил, что сейчас "невозможно представить какой бы то ни было конфликт без киберкомпонента".

По словам Столтенберга, НАТО и страны, входящие в этот альянс, почти ежедневно сталкиваются с киберугрозами, и в таких случаях важно определять, кто именно стоит за подобными атаками.

По данным сентябрьского опроса КМИС, если бы в Украине проводился референдум о вступлении в НАТО, то голоса участников разделились бы следующим образом: 56% - за вступление Украины в НАТО, 44% - против.