Генсек НАТО посоветовал России расслабиться и смириться с расширением Альянса

Вопрос не в том, что НАТО расширяется. Это страны Восточной Европы сами выразили желание присоединиться к Альянсу.
"России следовало бы расслабиться и принять то, что соседи могут сами выбирать свой путь", - сказал Столтенбер, выступая с лекцией в Оксфордском университете.
"Это не НАТО расширяется, а Польша, Эстония, Латвия, Литва, Венгрия сами выразили желание присоединиться к альянсу", - пояснил генсек.
Столтенберг отметил, что в НАТО серьезно относятся к проблеме противостояния "гибридной" войне в исполнении России.
"Кибератаки и те виды секретных операций, которых называют "гибридной войной", являются серьезным вызовом", - сказал он.
Генсек подчеркнул, что в определенной степени данный вид угрозы сейчас более актуален, нежели война в классическом понимании этого термина. Говоря о кибератаках, он отметил, что сейчас "невозможно представить какой бы то ни было конфликт без киберкомпонента".
По словам Столтенберга, НАТО и страны, входящие в этот альянс, почти ежедневно сталкиваются с киберугрозами, и в таких случаях важно определять, кто именно стоит за подобными атаками.
По данным сентябрьского опроса КМИС, если бы в Украине проводился референдум о вступлении в НАТО, то голоса участников разделились бы следующим образом: 56% - за вступление Украины в НАТО, 44% - против.Интерфакс , ZN.UA ,