Генсек НАТО осудил запуск КНДР очередной баллистической ракеты

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Столтенберг призвал северокорейский режим воздержаться от дальнейших провокаций.

В НАТО напомнили Пхеньяну о резолюциях СБ ООН report.az

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг расценил очередные испытаниябаллистической ракеты как действия, которые подрывают региональную и международную безопасность.

"Я осуждаю запуск баллистической ракеты КНДР. Это еще одно нарушение нескольких резолюций Совета Безопасности ООН, включая резолюцию 2321, принятую в ноябре 2016 года", – сказано в заявлении Столтенберга, распространенном офисом НАТО в воскресенье, 12 февраля.

Генсек НАТО призвал северокорейский режим "воздержаться от дальнейших провокаций, остановить все запуски с использованием технологии баллистических ракет и навсегда отказаться от всех своих баллистических ракетных программ в полной, поддающейся проверке и необратимой степени в соответствии с требованиями Совета Безопасности ООН".

"Я призываю КНДР не нагнетать напряженность дальше и вновь участвовать в заслуживающем доверия и конструктивном диалоге с международным сообществом", - подытожил Столтенберг.

Напомним, Северная Корея в субботу вечером около 22:55 по местному времени запустила баллистическую ракету. По оценкам специалистов, это была ракета средней дальности, она не угрожала Северной Америке и не задела территориальные воды Японии.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ осудил запуск ракеты и назвал его "абсолютно неприемлемым", а президент США Дональд Трамп сообщил, что поддерживает в этом вопросе Японию "на 100 процентов".