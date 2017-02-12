Генсек НАТО осудил запуск КНДР очередной баллистической ракеты

Столтенберг призвал северокорейский режим воздержаться от дальнейших провокаций.
"Я осуждаю запуск баллистической ракеты КНДР. Это еще одно нарушение нескольких резолюций Совета Безопасности ООН, включая резолюцию 2321, принятую в ноябре 2016 года", – сказано в заявлении Столтенберга, распространенном офисом НАТО в воскресенье, 12 февраля.
Генсек НАТО призвал северокорейский режим "воздержаться от дальнейших провокаций, остановить все запуски с использованием технологии баллистических ракет и навсегда отказаться от всех своих баллистических ракетных программ в полной, поддающейся проверке и необратимой степени в соответствии с требованиями Совета Безопасности ООН".
"Я призываю КНДР не нагнетать напряженность дальше и вновь участвовать в заслуживающем доверия и конструктивном диалоге с международным сообществом", - подытожил Столтенберг.
Напомним, Северная Корея в субботу вечером около 22:55 по местному времени запустила баллистическую ракету. По оценкам специалистов, это была ракета средней дальности, она не угрожала Северной Америке и не задела территориальные воды Японии.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ осудил запуск ракеты и назвал его "абсолютно неприемлемым", а президент США Дональд Трамп сообщил, что поддерживает в этом вопросе Японию "на 100 процентов".Интерфакс-Украина , ZN.UA ,