Генпрокуратура направила испанским правоохранителям запрос на экстрадицию матери Онищенко

Документы для экстрадиции были отправлены испанской стороне 19 апреля.

ГПУ отправила в Испанию документы для экстрадиции матери депутата-беглеца Александра Онищенко Радіо Свобода

Генеральная прокуратура Украины направила компетентным органам Испании документы, необходимые для экстрадиции в Украину Инессы Кадыровой – матери депутата Верховной Рады, сообщил заместитель генпрокурора Евгений Енин.

"Уже отправили запрос (об экстрадиции – ред.)" – заявил он в комментарии "Эспрессо. TV"

По словам Енина, документы об экстрадиции были отправлены испанской стороне в среду.

Напомним, мать Александра Онищенко Инесса Кадырова является фигуранткой того же уголовного дела, что и он сам. Ей инкриминируют преступления, предусмотренные ч.1 сатьи 255, ч.4 статьи 28, ч.5 статьи 191 и ч.2 статьи 209 Уголовного кодекса Украины. Кадырова подозревается в нанесении государству ущерба на сумму около трех миллиардов гривень.

30 марта ее задержали в Испании силами местных правоохранителей по ориентировке департамента Интерпола и Европола Украины на запрос НАБУ.

Член парламентской группы "Воля народа" Александр Онищенко успел покинуть территорию страны еще до того, как вопрос о лишении его неприкосновенности был вынесен в сессионный зал. В данный момент подозреваемый в создании схем разворовывания газа ПАО "Укргаздобыча" и нанесении государству трех миллиардов гривень убытков депутат проживает в Лондоне.