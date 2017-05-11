ФСБ задержала еще одного подозреваемого в причастности к взрыву в метро Петербурга

На России задержаны уже более десяти выходцев из Центральной Азии. Всех обвиняют в причастности к теракту.

На России продолжают задерживать выходцев из Центральной Азии и обвинять их в терроризме РИА Новости

ФСБ задержала в Москве гражданина одной государств Центральной Азии по подозрению в причастности к теракту в метро Петербурга.

"ФСБ России в рамках отдельного следственного поручения СК России 11 мая 2017 года в Москве осуществлен розыск и задержание гражданина одной из среднеазиатских республик Эрматова М.Б., причастного к незаконному обороту взрывчатых веществ, являющегося связью совершившего 3 апреля 2017 года подрыв самодельного взрывного устройства в метро Санкт-Петербурга террориста-смертника Агбаржона Джалилова", - сообщили в ЦОС ФСБ России.

В ФСБ заявили, что в настоящее время ведется следствие, Эрматов проверяется на причастность к расследуемому теракту.

Как сообщалось, 3 апреля в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв, погибли 14 человек, более 50 получили ранения.

Утром 4 апреля стало известно, что на причастность к совершению теракта проверяют гражданина России Акбаржона Джалилова, 22 лет. Он уроженец города Ош в Кыргызстане, но уже несколько лет живет на России. После охранка задержала еще шестерых человек из государств Центральной Азии, которые приехали на Россию, чтобы работать.

Затем ФСБ сообщила о задержании Аброра и Акрама Азимова, подозреваемых в подготовке террориста-смертника. Они являются уроженцами юга Киргизии, этнические узбеки, в 2013 году получили гражданство России.

Аброр Азимов во время заседания Басманного суда Москвы отказался признавать свою вину.