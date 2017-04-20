ФСБ практически установила заказчика теракта в питерском метро

Задержав девятерых выходцев из Центральной Азии, ФСБ "да, да, установила" организатора теракта в питерском метро.
"Практически установлен. Да, да, установлен", - сказал Бортников журналистам.
Как сообщалось, 3 апреля в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв, погибли 14 человек, более 50 получили ранения.
Утром 4 апреля стало известно, что на причастность к совершению теракта проверяют гражданина России Акбаржона Джалилова, 22 лет. Он уроженец города Ош в Кыргызстане, но уже несколько лет живет на России. После охранка задержала еще шестерых человек из государств Центральной Азии, которые приехали на Россию, чтобы работать.
Затем ФСБ сообщила о задержании Аброра и Акрама Азимова, подозреваемых в подготовке террориста-смертника. Они являются уроженцами юга Киргизии, этнические узбеки, в 2013 году получили гражданство России.
Аброр Азимов во время заседания Басманного суда Москвы отказался признавать свою вину.Интерфакс , ZN.UA ,