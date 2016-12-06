Фрегат Королевского флота Великобритании следит за российским судном

HMS Sutherland оснащен современными техническими средствами для быстрого реагирования на любую агрессию со стороны "Вице-адмирала Кулакова".

Королевский флот бдительно наблюдает на прохождением российского судна через свои территориальные воды

Фрегат HMS Sutherland из британского Королевского флота, базирующийся на военно-морской базе Девонпорт в Плимуте, следит за"Вице-адмирал Кулаков" во время его прохождения через территориальные воды Великобритании и других государств-членов НАТО, сообщают в пресс-службе Королевского флота Великобритании

Судно "Вице-адмирал Кулаков" до недавнего времени находилось в восточном Средиземноморье. Суда стран-членов НАТО сопровождали его во время возвращения обратно в северные воды. После того, как корабль вошел в пролив Ла-Манш, контроль за ним перешел к ВМФ Великобритании.

Британский фрегат HMS Sutherland покинул базу в Девонпорте, чтобы успеть встретить российское судно у западной оконечности Ла-Манша утром субботы, 3 декабря.

Наряду с ВМФ других стран-членов НАТО, работа британского фрегата будет заключаться в бдительном наблюдении за "Вице-адмиралом Кулаковым". Фрегат также будет отслеживать положение "Вице-адмирала Кулакова" и его передвижение в направлении главного офиса командующего ВМС НАТО в западной части Лондона.

"Сопровождение российских кораблей, проходящих транзитом из Средиземноморья в северные порты, является обычным делом, но Королевский флот готов защищать британские территориальные воды в любой ситуации", - отметила командир фрегата Триш Кон.

Оставаясь на почтительном расстоянии, но в поле зрения российского судна, матросы Королевского флота наблюдают за движением "Вице-адмирала Кулакова" в бинокли и следят за показаниями радаров, чтобы определить курс и скорость судна.

"Данные все время проверяются посредством скоординированной работы Королевского флота и партнеров Великобритании по НАТО", - добавила Кон.

Британский фрегат HMS Sutherland занимается эскортом судов, проходящих через территориальные воды страны с лета этого года. Судно оснащено всем необходимым для выполнения этой задачи, в том числе современным гидролокатором и вертолетом Merlin Mk2, позволяющими обнаружить подводные лодки.

Напомним, корабельная группа во главе с авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" выдвинулась из Мурманской области 15 октября. В состав группы входят тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков", а также суда обеспечения – всего восемь судов. Вышедшая из Североморска группа кораблей Северного флота прошла через Ла-Манш, направляясь к Гибралтару и далее в Средиземное море к Сирии.

Поход эскадры ВМФ РФ сопровождался рядом сложностей. Так, 26 октября Испания заявила, что пересмотрит разрешение на дозаправку российских кораблей в порту Сеута, которое вызвало волну критики ее партнеров по НАТО.