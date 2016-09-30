Французы построят 12 подводных лодок для ВМС Австралии

Подписан контракт о начале проектных работ для постройки новых субмарин.

Французы построят субмарины для Австралии

Французская компания DCNS построит 12 новых подводных лодок типа Scorpene для военно-морских сил Автралии. Уже подписан контракт на начало проектных работ, сообщает РИА Новости со ссылкой на австралийское издание Sydney Morning Herald.

Известно, что переговоры о поставке в Австралию 12 субмарин на сумму 50 миллиардов долларов начались в апреле. Субмарины построят во Франции, а вот вооружение подводных лодок поручат американской компании Lockheed Martin.

Также сообщается, что на подписание контракта не повлиял инцидент с утечкой документов DCNS, касающихся подводных лодок класса Scorpene, строящихся в Индии. Документ, который попал в распоряжение издания Australian, насчитывал 22,4 тысячи страниц, в них описывались технические характеристики ряда систем подлодки. Позднее в DCNS заявили, что данные о подлодках, попавшие в распоряжение СМИ, не являются секретными или важными.

Как соощалось, Франция продала Египту два военных корабля типа "Мистраль", которые ранее предназначались для России.