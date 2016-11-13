Французское правительство поддержит продление чрезвычайного положения

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Режим ЧП действует в стране уже почти год.

Французский премьер заявил, что продление ЧП необходимо для «защиты французской демократии» Fox News

Режим, который действует во Франции с 15 ноября 2015 года, скорее всего, будет продлен.

Как заявил премьер-министр Франции Мануэль Вальс в эфире BBC в воскресенье, 13 ноября, эти меры необходимы для "защиты французской демократии".

Как сообщалось, президент Франсуа Олланд и мэр Парижа Анн Идальго в воскресенье, приняли участие в памятных мероприятиях, приуроченных к первой годовщине терактов 15 ноября. Олланд открыл памятную доску на здании стадиона "Стад де Франс", неподалеку от которого год назад от взрыва, организованного смертником, погиб 63-летний Манюэль Диас.

Чрезвычайное положение было введено в ноябре 2015 года, после терактов в Париже, в результате которых тогда погибли 130 человек. Режим ЧП неоднократно продлевался, в том числе, из-за Чемпионата Европы по футболу, во время которого была высокая угроза терактов, а также атаки террориста-смертника в Ницце 14 июля.