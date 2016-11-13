Топ Новости
<
>

Французское правительство поддержит продление чрезвычайного положения

13 ноября в 19:09

Режим ЧП действует в стране уже почти год.

Полиция Франции
Французский премьер заявил, что продление ЧП необходимо для «защиты французской демократии»
Fox News
Режим чрезвычайного положения, который действует во Франции с 15 ноября 2015 года, скорее всего, будет продлен.

Как заявил премьер-министр Франции Мануэль Вальс в эфире BBC в воскресенье, 13 ноября, эти меры необходимы для "защиты французской демократии".

Как сообщалось, президент Франсуа Олланд и мэр Парижа Анн Идальго в воскресенье, приняли участие в памятных мероприятиях, приуроченных к первой годовщине терактов 15 ноября. Олланд открыл памятную доску на здании стадиона "Стад де Франс", неподалеку от которого год назад от взрыва, организованного смертником, погиб 63-летний Манюэль Диас.

Читайте также: Французский парламент одобрил правки в Конституцию, позволяющие правительству объявлять чрезвычайное положение

Чрезвычайное положение было введено в ноябре 2015 года, после терактов в Париже, в результате которых тогда погибли 130 человек. Режим ЧП неоднократно продлевался, в том числе, из-за Чемпионата Европы по футболу, во время которого была высокая угроза терактов, а также атаки террориста-смертника в Ницце 14 июля.

По материалам: Интерфакс-Украина
Читайте также
Тэги Франция Вальс Олланд ЧП
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 25.58
EUR 27.87
Последние новости