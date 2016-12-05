Французский премьер выдвинет свою кандидатуру в президенты Франции

Мануэль Вальс объявит о выдвижении своей кандидатуры от Социалистической партии на президентских выборах.

Мануэль Вальс выдвинет своб кандидатуру в президенты Франции на выборах в 2017 году

Премьер-министр Франции Мануэль Вальс в понедельник, 5 декабря, объявит о выдвижении своей кандидатуры от Социалистической партии на президентские выборы , которые состоятся в стране весной следующего года, сообщило агентство AFP со ссылкой на свои источники.

Президент Франции Франсуа Олланд уже заявил, что не будет баллотироваться на второй срок на президентских выборах в 2017 году. Социалистическая партия планирует провести в январе праймериз. Если Вальс объявит о своей кандидатуре, ему придется уйти в отставку с поста главы правительства.

Консервативная партия "Республиканцы" уже провела свои праймариз в ноябре. Победу на них одержал экс-премьер Франсуа Фийон, известный своими пророссийскими настроениями.

По мнению автора, успех Фийона стал неприятным сюрпризом и для кандидата от ультраправого и пророссийского "Национального фронта" Марин Ле Пен, поскольку консервативные и антиисламские заявления Фийона могут оттянуть у нее электорат.

"Согласно соцопросам, Ле Пен на данный момент имеет поддержку на уровне 29%, и достойную конкуренцию ей мог составить только Ален Жюппе. Таким образом, если этот политик проиграет Фийону в ходе "праймериз" в воскресенье, мы, возможно, станем свидетелями противоборства двух правых политиков, заклятых "друзей Путина" Фийона и Ле Пен друг с другом", – заключил автор.

Выдвижение Франсуа Фийона кандидатом от "республиканцев", по оценкам французских СМИ и аналитиков, может обострить внутрипартийную борьбу между кандидатами-социалистами, в частности – между действующим президентом Франсуа Олландом и премьером и Манюэлем Вальсом. Вальс полагает, что у Олланда нет шансов против сильного кандидата от правых сил, пишет в своей статье для ZN.UA Алексей Коваль.

По мнению автора, успех Фийона стал неприятным сюрпризом и для кандидата от ультраправого и пророссийского "Национального фронта" Марин Ле Пен, поскольку консервативные и антиисламские заявления Фийона могут оттянуть у нее электорат.

"Согласно соцопросам, Ле Пен на данный момент имеет поддержку на уровне 29%, и достойную конкуренцию ей мог составить только Ален Жюппе. Таким образом, если этот политик проиграет Фийону в ходе "праймериз" в воскресенье, мы, возможно, станем свидетелями противоборства двух правых политиков, заклятых "друзей Путина" Фийона и Ле Пен друг с другом", – заключил автор.

По данным СМИ, именно Франция тормозит одобрение механизма приостановления безвиза, без принятия которого Евросоюз не может предоставить безвизовых режим для граждан Украины и Грузии.