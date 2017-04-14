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Французские судьи просят снять неприкосновенность с Ле Пен – Reuters

14 апреля в 12:18

Ле Пен использует иммунитет, как защиту в деле по незаконной растрате денег Евросоюза.

марин ли пен
С Ле Пен хотят еще раз снять неприкосновенность, в этот раз по делу в незаконной растрате денег ЕС
Из открытых источников
Французские судьи, которые ведут расследование о незаконной растрате фондов Евросоюза помощниками ультраправой Марин Ле Пен, хотят добиться снятие с нее депутатской неприкосновенности в Европарламенте. Сама Ле Пен использует иммунитет в качестве защиты от этого дела, которое она называет политическим, сообщает Reuters,ссылаясь на свои источники в французском суде.

С Ле Пен ранее снимали неприкосновенность, однако, только в одном отдельном эпизоде ее сообщений по поводу террористической организации "Исламское государство". Теперь же судьи хотят добиться полного снятия неприкосновенности, чтобы продолжить расследование.

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Ранее сообщалось, что французская полиция провела допросы телохранителя и начальника персонала Марин Ле-Пен по поводу нецелевой траты денег ЕС. Помощников обвиняют в получении денег за работу ассистентами депутата Европарламента, хотя они не выполняли такой работы.

Напомним, 20 февраля французская полиция провела обыск в штаб-квартире право-популистской партии "Национальный фронт" в Париже, которую возглавляет кандидат в президенты Франции Марин Ле-Пен.

Больше о выборах во Франции читайте в статье Надежды Коваль "Кто сделает Францию новой?"  в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Франция неприкосновенность Европа расследование Ле-Пен
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