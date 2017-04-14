Французские судьи просят снять неприкосновенность с Ле Пен – Reuters

Ле Пен использует иммунитет, как защиту в деле по незаконной растрате денег Евросоюза.
С Ле Пен ранее снимали неприкосновенность, однако, только в одном отдельном эпизоде ее сообщений по поводу террористической организации "Исламское государство". Теперь же судьи хотят добиться полного снятия неприкосновенности, чтобы продолжить расследование.французская полиция провела допросы телохранителя и начальника персонала Марин Ле-Пен по поводу нецелевой траты денег ЕС. Помощников обвиняют в получении денег за работу ассистентами депутата Европарламента, хотя они не выполняли такой работы.
Напомним, 20 февраля французская полиция провела обыск в штаб-квартире право-популистской партии "Национальный фронт" в Париже, которую возглавляет кандидат в президенты Франции Марин Ле-Пен.
Больше о выборах во Франции читайте в статье Надежды Коваль "Кто сделает Францию новой?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA