Французские избиратели показали, что сохраняют веру в Европу - NYT

Но им еще придется выбирать между открытым миром и миром границ и препятствий.

Успех Макрона свидетельствует, что французы все еще лояльны к открытому миру.

В феврале президент США Дональд Трамп на конвенции консерваторов говорил о своем друге по имени Джим, "очень, очень состоятельном парне", который "любит Город огней", но больше не ездит туда потому что "Париж уже не тот, что раньше".

Но Джиму, очевидно, стоит посетить еще раз столицу Франции. Так же как и Трампу, который за два дня до первого тура президентских выборов написал на Twitter, что Марин Ле Пен может победить после последних терактов.

Об этом на страницах New York Times пишет редакционный директор и бывший главный редактор Le Monde Сильви Кауффманн.

Ведь в воскресенье Париж до сих пор был тем самым Парижем, а Марин Ле Пен не смогла набрать даже 5% голосов в "Городе огней". Выступая с националистической, антиглобалистической, антииммиграционной платформой, она в целом смогла пробиться во второй тур выборов с 21,3% голосов по всей Франции. Но окончательные подсчеты показали, что лидер радикалов добилась большего успеха в маленьких периферийных городках, чем в больших мегаполисах.

Ее обошел 39-летний политический новичок Эммануэль Макрон, набрав 24% голосов несмотря на то, что он никогда не занимал выборной должности, а его движение "Вперед!" существует меньше года. Однако, хорошо образованные избиратели в городах избрали его проевропейскую прогрессивную программу.

Для жителей Нью-Йорка и Лондона этот жесткий территориальный раздел может показаться знакомым. Ведь он содержит неоспоримое эхо референдума о Brexit и победы Трампа в США в 2016 году. У Франции нет иммунитета к волне влиятельных популистов, которая накрыла западные демократии на протяжении последних нескольких лет, взяв свое начало в Венгрии и Польше.

Во Франции разозленность неравенством и безработицей, усиленная глобализацией, иммиграцией и недовольством политической системой, вылилась в заметную статистику: из 11 кандидатов, которые в воскресенье участвовали в выборах, 8 либо критиковали ЕС, либо выступали против него. Вместе они привлекли 49,6% избирателей. Это фактически половина электората.

Однако, французы подтвердили тенденцию, которая проявилась ранее на выборах в Австрии и Нидерландах: "Дамбы по ту сторону канала от Британии выдерживают натиск". В трех странах ЕС, которые пережили выборы в последнее время, антипопулистские силы смогли выступить с кандидатом или платформой, которая предлагала довольно инновационную альтернативу, чтобы справиться с яростью. В Австрии эту роль сыграл кандидат в президенты от "зеленых". В Нидерландах - две маленькие проевропейские партии. А во Франции молодой политик, который смог выставить отсутствие политического опыта как преимущество и пообещал изменить дискредитированную систему.

В конце концов, во Франции ни Дональд Трамп, ни Владимир Путин, который время от времени хвалили Ле Пен, не имели решающего влияния на выборы. "Исламское государство" тоже. Имела значение лишь Европа. Она остается главным вопросом, который вытесняет все другие. И от ответа на него сейчас зависит многое.

Для сторонников Марин Ле Пен Евросоюз - это организация, которая нарушает суверенитет и открывает границы для иммигрантов, а еврозона не позволяет французскому правительству контролировать монетарную политику. Для Макрона же ЕС - это институт, который может помочь Франции защищаться в глобализированном мире, а открытые границы и общая валюта в его глазах создают возможности для французов.

Поэтому перед французами во втором туре выборов, который пройдет 7 мая, встанет четкий выбор между двумя кардинально противоположными версиями Европы и абсолютно противоположными взглядами на мир. Это будет соревнование между открытым миром и миром границ и препятствий, современностью и консервативностью.

Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амона призвали своих избирателей голосовать за Макрона во втором туре.

О результатах первого тура выборов читайте в материале ZN.UA "Победа Макрона и поражение основных партий: главное по первому туру французских выборов".

Подробнее о главных кандидатах на должность президента Франции читайте в статье Оксаны Митрофановой "Президентские выборы во Франции. Последствия для Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".