Французская разведка подтверждает организацию химических атак 4 апреля войсками Асада

В опубликованном отчете разведки сказано, что атаку планировал Асад или его ближайшее окружение.

Химическая атака в Идлибе планировалась ближайшим окружением Асада twitter.com

Французская разведка открыла доступ к ранее засекреченному отчету по поводу использования химического оружия в. Согласно отчету, химическая атака с применением газа зарина 4 апреля была осуществлена сирийскими правительственными войсками, сообщает Reuters

Отчет был составлен на основе инспекции на местности удара, проб крови, а также исследования возможностей джихадистов или других сторон провести атаку в этой местности. Французская разведка считает, что Башар Асад или его ближайшее окружение лично планировали эту операцию.

Напомним, 7 апреля с военных кораблей США были выпущены 59 ракет по авиабазе правительственных войск Сирии в провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на

4 апреля в сирийской провинции Идлиб, которую контролируют повстанцы, сирийская армия провела атаки с помощью газа, которые привели к смерти 72 человек, в том числе, 11 детей. Около 400 человек получили ранения, в частности химические ожоги глаз и дыхательных путей. Правозащитные организации утверждают, что для атак армия Асада использовала запрещенное химическое оружие, от использования которого ранее публично отказалась.

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