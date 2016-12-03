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Француза посадили за частое посещение сайтов ИГИЛ

3 декабря в 01:20

Суд использовал новое антитеррористическое законодательство. 

игил
Посещение сайтов ИГИЛ во Франции карается тюрьмой
RailwayFX / Depositphotos

Cуд во французском городе Ардеш приговорил гражданина Франции (имя не называется) к двум годам лишения свободы за многократное посещение интернет-сайтов, связанных с исламистской террористической организацией ИГИЛ

Также он должен будет заплатить штраф в 30 тыс. евро, передает русская служба Би-би-си

Подсудимый утверждал, что посещал сайты "ИГИЛ" и поддерживающие ее идеологию ресурсу для того, чтобы выяснить, в чем разница между "настоящим" и "ложным" исламом. Однако он признал, что не пытался искать информацию на сайтах другой идеологической направленности. 

Спецслужбы Франции обратили на него внимание в ходе слежки за другими человеком, который жил в том же районе страны - в департаменте Ардеш недалеко от Лиона. Полиция обыскала его дом и нашла в его компьютере и смартфоне скаченные из интернета изображения с символикой "ИГИЛ" и видео казней. 

При этом, следствие подчеркивает, что у него нет оснований полагать, что подсудимый планировал теракты. 

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Суд в Ардеше - одно из нескольких уголовных дел, возбужденных французской полицией по новому антитеррористическому законодательству, принятому после серии терактов во Франции в 2015 году, которые вступили в силу в июне этого года. 

По новому закону, преступлением считается регулярное посещение сайтов террористической направленности.

По материалам: Русская служба Би-би-си
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