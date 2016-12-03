Француза посадили за частое посещение сайтов ИГИЛ

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Суд использовал новое антитеррористическое законодательство.

Посещение сайтов ИГИЛ во Франции карается тюрьмой RailwayFX / Depositphotos

Cуд во французском городе Ардеш приговорил гражданина Франции (имя не называется) к двум годам лишения свободы за многократное посещение интернет-сайтов, связанных с исламистской террористической организацией ИГИЛ.

Также он должен будет заплатить штраф в 30 тыс. евро, передает русская служба Би-би-си.

Подсудимый утверждал, что посещал сайты "ИГИЛ" и поддерживающие ее идеологию ресурсу для того, чтобы выяснить, в чем разница между "настоящим" и "ложным" исламом. Однако он признал, что не пытался искать информацию на сайтах другой идеологической направленности.

Спецслужбы Франции обратили на него внимание в ходе слежки за другими человеком, который жил в том же районе страны - в департаменте Ардеш недалеко от Лиона. Полиция обыскала его дом и нашла в его компьютере и смартфоне скаченные из интернета изображения с символикой "ИГИЛ" и видео казней.

При этом, следствие подчеркивает, что у него нет оснований полагать, что подсудимый планировал теракты.

Суд в Ардеше - одно из нескольких уголовных дел, возбужденных французской полицией по новому антитеррористическому законодательству, принятому после серии терактов во Франции в 2015 году, которые вступили в силу в июне этого года.

По новому закону, преступлением считается регулярное посещение сайтов террористической направленности.