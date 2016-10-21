Франция вдвое превысила запланированный бюджет на зарубежные военные операции

В операциях за пределами страны участвуют более 30 тыс. французских военных.
Издание сообщает, что с 2011 года, когда Франция начала военную операцию в Ливии, уровень расходов на французские военные нужды за рубежом не был ниже 1 млрд евро в год, а самые высокие расходы выпали на 2011 и 2013 год – 1,25 и 1,26 млрд евро соответственно.
По данным Минобороны Франции за 2016 год, в военных операциях за пределами Франции участвуют более 30 тыс. военных. Французское присутствие обеспечивается, главным образом, в Сирии, Ираке, а также африканских странах: Кот-д'Ивуаре, Мавритании, Мали, Нигере, Чаде, Джибути. Кроме этого, французские военные размещены в Гвиане, Новой Каледонии и ряде других стран.
Как сообщалось, Франция входит в коалицию из 65 стран, которые участвуют в бомбардировках "Исламского государства" в Ираке и Сирии.ZN.UA