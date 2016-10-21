Франция вдвое превысила запланированный бюджет на зарубежные военные операции

В операциях за пределами страны участвуют более 30 тыс. французских военных.

Французские военные проводят операции во многих странах

С начала 2016 года расходы Франции на военные операции за пределами своей страны (ОРЕХ) составили примерно 1,1–1,2 млрд евро, сообщает французское деловое издание Les Echos со ссылкой на собственные информированные источники. При этом отмечается, что проект бюджета на 2016 год предусматривал выделение на OPEX 450 млн евро.

Издание сообщает, что с 2011 года, когда Франция начала военную операцию в Ливии, уровень расходов на французские военные нужды за рубежом не был ниже 1 млрд евро в год, а самые высокие расходы выпали на 2011 и 2013 год – 1,25 и 1,26 млрд евро соответственно.

По данным Минобороны Франции за 2016 год, в военных операциях за пределами Франции участвуют более 30 тыс. военных. Французское присутствие обеспечивается, главным образом, в Сирии, Ираке, а также африканских странах: Кот-д'Ивуаре, Мавритании, Мали, Нигере, Чаде, Джибути. Кроме этого, французские военные размещены в Гвиане, Новой Каледонии и ряде других стран.

Как сообщалось, Франция входит в коалицию из 65 стран, которые участвуют в бомбардировках "Исламского государства" в Ираке и Сирии.