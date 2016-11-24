Франция соберет в Париже сторонников сирийской демократии

Режим Асада и его союзники воспользовались внешнеполитической неопределенностью, чтобы устроить в Сирии "тотальную войну", заявил глава МИД Франции.

Франция собирает большую конференцию сторонников умеренной сирийской оппозиции wikirecent.com

По инициативе французской стороны в Париже состоится встреча представителей стран, поддерживающих умеренную сирийскую оппозицию, заявил глава МИДЖан-Марк Эро 23 ноября.

Как сообщает RFI, целью встречи, по словам министра, является обсуждение дальнейших действий в ответ на эскалацию конфликта в Сирии.

"Франция не смирится. Вот почему я предложил инициативу… собрать в Париже в ближайшие дни представителей стран-друзей сирийской демократии и сирийскую демократическую оппозицию", — заявил Эро.

По словам главы французской дипломатии, в конференции примут участие США, Великобритания, Германия, Италия, Турция, Иордания, Саудовская Аравия, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Глава МИД Франции также подчеркнул, что режим Асада и его союзники воспользовались неопределенностью, связанную с выборами президента США, чтобы реализовать в Сирии "стратегию тотальной войны".

Представитель французского правительства Стефан Ле Фоль, в свою очередь, уточнил, что встреча должна состояться в начале декабря.

Напомним, 8 октября Представители Российской федерации заблокировали в Совете безопасности ООН предложенную Францией резолюцию о прекращении огня в сирийском Алеппо. Франция в своем проект резолюции призвала США и Россию немедленно восстановить режим прекращения огня в Аллеппо, население которого оказалось на грани гуманитарной катастрофы.

Тем временем, 22 ноября правозащитники сообщили, что за неделю после возобновления бомбардировок восточной части Алеппо, удерживаемой силами сирийской оппозиции, был убит по меньшей мере 141 мирный житель.

В Сирийском центре мониторинга прав человека утверждают, что располагают документальными свидетельствами сотен фактов ранения местных жителей в результате российских и сирийских авиаударов