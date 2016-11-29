Франция призвала провести немедленное заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Алеппо

Министры иностранных дел Франции, Германии и РФ будут обсуждать сирийский вопрос за кулисами сегодняшней встречи "нормандской четверки" в Минске.

Франция созывает срочное заседания Совбеза ООН из-за боев в сирийском Алеппо wikirecent.com

Глава МИД Франции Жан-Марк Эро призвал провести немедленное заседание Совета безопасности ООН, чтобы обсудить ситуацию в сирийском городе, опустошенном боевыми действиями.

Как сообщает агентство Reuters, французский министр заявил, что сегодня в большей степени, чем когда-либо раньше, назрела необходимость прекратить боевые действия и обеспечить доступ в населенный пункт гуманитарной помощи

По информации агентства, которое ссылается на французский дипломатический источник, главы МИД Франции и Германии будут обсуждать ситуацию в Алеппо за кулисами встречи "нормандской четверки" в Минске во вторник, 29 ноября.

Восточная часть города Алеппо находилась под контролем повстанцев сирийской оппозиции на протяжении четырех лет. В ходе нового наступления, начатого несколько недель назад, силы Асада, при поддержке российской авиации, сумели отбить у повстанцев уже 12 городских кварталов. В связи с боевыми действиями, восточные районы города покинули тысячи мирных жителей.

Тем временем, как пишет колумнист The Washington Post Джош Роджин, "неутомимый" уходящий госсекретарь США Джон Керри бросил все свои усилия на заключение сделки с Россией, чтобы прекратить осаду Алеппо. Однако пока что РФ тянет время и не соглашается на его предложение. Автор приводит информацию от своих источников и подчеркивает, что нынешняя стратегия заключается в том, чтобы сузить фокус переговоров – до Алеппо, а также расширить формат, чтобы включить в соглашение Саудовскую Аравию, Катар, Турция и, частично, Иран.