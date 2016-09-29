Франция призвала Россию сотрудничать со следствием по делу об уничтожении малазийского "Боинга"

Французская сторона приветствует доклад Общей следственной группы по крушению самолета MH17, подтверждающий причастность РФ к трагедии.

МИД Франции прокомментировал доклад следственной группы по уничтожению самолета MH17 @oivshina

Официальный Париж призывает Россию к конструктивному и прозрачному сотрудничеству со следственной группой, расследующей уничтожение пассажирского авиалайнера MH17.

Как сообщает пресс-служба посольства Украины во Франции, МИД страны приветствует обнародованный доклад Общей следственной группы по расследованию уничтожения авиалайнера "Малазийских авиалиний" в 2014 году, и считает его решающим шагом в установлении "фактов и ответственности, которые привели к этому страшному преступлению".

"Мы призываем Россию к конструктивному и прозрачному сотрудничеству в расследовании на протяжении ближайших месяцев, в соответствии с теми обращениями, которые ей уже были адресованы", – указывается в официальном заявлении французского министерства.

Подчеркивается, что Франция и в дальнейшем будет поддерживать позицию стран-участниц Общей следственной группы, для того, чтобы виновники инцидента ответили за свои действия перед правосудием в соответствии с резолюцией 2166, одобренной Совбезом ООН 21 июля 2014 года.

Напомним, Боинг-777 "Малазийских авиалиний", следовавший рейсом MH17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной территорией Донецкой области. Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

28 сентября 2016 года международные следователи в своем промежуточном отчете первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) подтвердили причастность России к уничтожению MH17.

Подробнее о последнем отчете JIT читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука" на сайте ZN.UA.