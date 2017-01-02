Франция призвала РФ соблюдать перемирие в Сирии

Казнев попросил Россию прекратить участвовать в военных операциях, которые являются смертельными.

Казнев призвал Россию соблюдать перемирие в Сирии и прекратить участвовать в военных операциях, которые являются смертельными Агентство Анадолу

Франция призвала Россию воздержаться от военных действий в Сирии и уважать режим прекращения огня, заявил премьер-министр Франции Бернар Казнев.

"Мы решительно осуждаем любые действия, в которых Россия могла бы вдаваться в Сирии и которые могут привести к продолжению боевых действий", - сказал он, передает DW.

Казнев также попросил "прекратить участвовать в военных операциях, которые являются смертельными" и выразил надежду на то, что "переговоры между отдельными силами в Сирии будут продолжаться, чтобы режим прекращения огня продолжался".

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН в субботу, 31 декабря, поддержал проект резолюции о прекращении огня в Сирии.

Как сообщалось ранее, турецкая и российская стороны согласовали новый план перемирия в Сирии. Предложенное перемирие не будет касаться террористических организаций. В случае успешного прекращения огня, сирийское правительство и оппозиция приступят к переговорам по урегулированию конфликта в Астане. Гарантами урегулирования выступят Турция и Россия.

Режим прекращения огня в Сирии вступил в силу в полночь 30 декабря.

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