Франция потратит 300 млн долларов на немецкие винтовки

За 10 лет французы купит 90 тысяч винтовок HK416.

Штурмовая винтовка HK416 немецкой фирмы Heckler & Koch

Вооруженные силы Франции откажутся от использования автомата FAMAS, разработанного в 1970-х годах оружейной компанией MAS в Сент-Этьене, и закупят вместо него немецкую штурмовую винтовку HK416, передает "Русская служба би-би-си".

В конкурсе, объявленном французским генеральным управлением по вопросам вооружения, приняли участие несколько крупных европейских оружейных концернов, но ни один из них не представлял Францию.

Так, кроме HK416 производства немецкой фирмы Heckler & Koch, на конкурс были заявлены винтовки MCX швейцарской компании SIG Sauer, ARX160 итальянской фирмы Beretta, SCAR бельгийской национальной фабрики в Эрстале и VHS2 хорватского производителя HS Produkt.

По итогам конкурса HK416 было рекомендовано принять на вооружение. Закупки винтовки начнутся в 2017 году.

Контракт с немецкой компанией будет заключен на 10 лет, а его сумма оценивается в 300 млн долларов. Всего Франция планирует купить 90 тысяч винтовок HK416.

Напомним, американцы придумали "умные винтовки" Tracking Point, самораспознающие цель. Внутри такой винтовки находится миниатюрный компьютер, который анализирует цель по 16-ти параметрам. Также в новинке есть возможность записи видео из прицела на смартфон.

В том случае, если стрелок верно навел ствол винтовки, то в прицеле захваченная цель помечается соответствующим образом. В настройках винтовки можно сделать так, что оружие просто не будет стрелять, если цель наведена неверно или не захвачена вовсе.