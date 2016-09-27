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Франция потратит 300 млн долларов на немецкие винтовки

27 сентября в 01:58

За 10 лет французы купит 90 тысяч винтовок HK416.

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Штурмовая винтовка HK416 немецкой фирмы Heckler & Koch
Вооруженные силы Франции откажутся от использования автомата FAMAS, разработанного в 1970-х годах оружейной компанией MAS в Сент-Этьене, и закупят вместо него немецкую штурмовую винтовку HK416, передает "Русская служба би-би-си".

В конкурсе, объявленном французским генеральным управлением по вопросам вооружения, приняли участие несколько крупных европейских оружейных концернов, но ни один из них не представлял Францию.

Так, кроме HK416 производства немецкой фирмы Heckler & Koch, на конкурс были заявлены винтовки MCX швейцарской компании SIG Sauer, ARX160 итальянской фирмы Beretta, SCAR бельгийской национальной фабрики в Эрстале и VHS2 хорватского производителя HS Produkt.

По итогам конкурса HK416 было рекомендовано принять на вооружение. Закупки винтовки начнутся в 2017 году.

Контракт с немецкой компанией будет заключен на 10 лет, а его сумма оценивается в 300 млн долларов. Всего Франция планирует купить 90 тысяч винтовок HK416.

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Напомним, американцы придумали "умные винтовки" Tracking Point, самораспознающие цель. Внутри такой винтовки находится миниатюрный компьютер, который анализирует цель по 16-ти параметрам. Также в новинке есть возможность записи видео из прицела на смартфон.

В том случае, если стрелок верно навел ствол винтовки, то в прицеле захваченная цель помечается соответствующим образом. В настройках винтовки можно сделать так, что оружие просто не будет стрелять, если цель наведена неверно или не захвачена вовсе.

По материалам: Русская служба Би-би-си
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Тэги Франция Германия винтовка оружие контракт
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