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Франция передала Египту второй "Мистраль", предназначавшийся России

17 сентября в 01:44

Корабль получил название "Анвар Садат".

Мистраль флот корабль
Второй "Мистраль" отправился в Египет
http://giga.ua/
В порту города Сен-Назер во Франции состоялась церемония передачи Египту второго корабля типа "Мистраль", пишут французские СМИ.

Над вертолетоносцем поднят египетский флаг. Корабль получил название "Анвар Садат" – в честь третьего президента Египта.

Этот вертолетоносец строился для России и должен был носить название "Владивосток". Однако в 2014 году Париж заморозил поставку двух кораблей данного типа в связи с агрессией Кремля против Украины. Позже контакт на поставку "Мистралей" между РФ и Францией был расторгнут. Власти Египта проявили желание купить оба корабля. Был подписан новый контракт.

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Напомним, в июне нынешнего года Франция передала Египту первый "Мистраль". Он был назван в честь в честь второго египетского президента – "Гамаль Абдель Насер".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Египет Франция корабль Мистраль Кремль
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