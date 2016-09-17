Франция передала Египту второй "Мистраль", предназначавшийся России

Корабль получил название "Анвар Садат".
Над вертолетоносцем поднят египетский флаг. Корабль получил название "Анвар Садат" – в честь третьего президента Египта.
Этот вертолетоносец строился для России и должен был носить название "Владивосток". Однако в 2014 году Париж заморозил поставку двух кораблей данного типа в связи с агрессией Кремля против Украины. Позже контакт на поставку "Мистралей" между РФ и Францией был расторгнут. Власти Египта проявили желание купить оба корабля. Был подписан новый контракт.
Напомним, в июне нынешнего года Франция передала Египту первый "Мистраль". Он был назван в честь в честь второго египетского президента – "Гамаль Абдель Насер".ZN.UA