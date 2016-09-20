Франция откажется от пластиковой посуды с 2020 года

Франция станет первой страной, которая вводит запрет на продажу одноразовой пластиковой посуды.

Все существующие пластиковые изделия и впредь смогут выпускать такую продукцию только из биоразлагаемых материалов

Закон вступит в силу с 2020 года, а до этого времени производители должны будут утилизировать все существующие пластиковые изделия и впредь смогут выпускать такую продукцию только из биоразлагаемых материалов.

Закон принят из соображений экологии, а также для сокращения расходов электроэнергии на переработку пластиковых отходов. Также с 2017 года магазины во Франции будут выдавать покупателям только бумажные пакеты и сумки из ткани.

Против данной меры выступила ассоциация европейских производителей упаковки Pack2Go Europe. По мнению представителей ассоциации, запрет нарушает правовые нормы Евросоюза, а также может иметь негативные последствия, поскольку население будет намеренно оставлять биоразлагаемые пакеты и посуду на природе, сочтя, что они быстро разложатся в естественных условиях.

Также закон раскритиковала министр экологии Франции Сеголен Руаяль, отметив, что такая инициатива ударит в первую очередь по малообеспеченным семьям, которые часто пользуются одноразовой посудой.

Издание Pourquoi Docteur сообщает, что ежегодно во Франции выбрасывают 4,73 млрд пластиковых стаканчиков, причем переработке подвергается только 1% от этого числа.