Франция начала наносить авиаудары по ИГ с авианосца "Шарль де Голль" – СМИ

Международная коалиция сконцентрировала свои силы на взятии Мосула.
Офицер на борту корабля сообщил агентству "Франс пресс", что самолеты примут участие в операции против ИГ в Мосуле.
Сейчас "Шарль де Голль" - единственный авианосец на балансе французских вооруженных сил. Он вернулся в Персидский залив в начале сентября.
В данный момент международная коалиция сконцентрировала свои силы на взятии Мосула - крупнейшего иракского города под контролем группировки.
Ранее сообщалось, что США направят в Ирак более 600 военных для подготовки освобождения Мосула от боевиков ИГ.Русская служба Би-би-си