Франция начала наносить авиаудары по ИГ с авианосца "Шарль де Голль" – СМИ

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Международная коалиция сконцентрировала свои силы на взятии Мосула.

Французские истребители Rafale начали наносить авиаудары по позициям ИГ

Французские истребители Rafale начали наносить авиаудары по позициям экстремистской организации "Исламское государство" с авианосца "Шарль де Голль" , сообщают СМИ.

Офицер на борту корабля сообщил агентству "Франс пресс", что самолеты примут участие в операции против ИГ в Мосуле.

Сейчас "Шарль де Голль" - единственный авианосец на балансе французских вооруженных сил. Он вернулся в Персидский залив в начале сентября.

В данный момент международная коалиция сконцентрировала свои силы на взятии Мосула - крупнейшего иракского города под контролем группировки.

Ранее сообщалось, что США направят в Ирак более 600 военных для подготовки освобождения Мосула от боевиков ИГ.