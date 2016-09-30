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Франция начала наносить авиаудары по ИГ с авианосца "Шарль де Голль" – СМИ

30 сентября в 10:58

Международная коалиция сконцентрировала свои силы на взятии Мосула.

авианоцес Шарль де Голль
Французские истребители Rafale начали наносить авиаудары по позициям ИГ
Французские истребители Rafale начали наносить авиаудары по позициям экстремистской организации "Исламское государство" с авианосца "Шарль де Голль", сообщают СМИ.

Офицер на борту корабля сообщил агентству "Франс пресс", что самолеты примут участие в операции против ИГ в Мосуле.

Сейчас "Шарль де Голль" - единственный авианосец на балансе французских вооруженных сил. Он вернулся в Персидский залив в начале сентября.

В данный момент международная коалиция сконцентрировала свои силы на взятии Мосула - крупнейшего иракского города под контролем группировки.

Ранее сообщалось, что США направят в Ирак более 600 военных для подготовки освобождения Мосула от боевиков ИГ.

По материалам: Русская служба Би-би-си
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Тэги Франция авианосец коалиция вооружение
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1 комментарий
  • Виктор Мирошниченко Сегодня, 11:17 нормальный рашаскотский бизнес ! пуйло в питерских подворотнях так карьеру делал !!!!! даж недофюрером усея вялико-сортирной расеи стал !!!!! Ответить Цитировать Пожаловаться
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