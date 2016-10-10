Франция хочет попросить суд в Гааге расследовать военные преступления России в Сирии

После того, как Россия наложила вето на проект резолюции ООН о возобновлении перемирия в Сирии, Париж хочет, чтобы Международный суд вмешался в ситуацию.

Эро хочет, чтобы Международный суд взялся за Россию. la-croix.com

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заверил, что он обратится в Международный суд ООН в Гааге с просьбой расследоватьи установить, совершила ли она военные преступления.

"Мы не соглашаемся с тем, что Россия делает, сбрасывая бомбы на Алеппо. Франция как никогда ранее стремится защитить население города", - цитирует The Independent слова французского дипломата.

Издание напоминает, что Париж и ранее призывал Москву не уничтожать полностью сирийский город, который контролируют силы, оппозиционные режиму Башара Асада. На последнем заседании Совета безопасности Франция и Испания предложили проект резолюции о перемирии, который предлагал прекратить все столкновения и бомбардировки кроме тех, которые нацелены против террористов "Исламского государства" и "Аль-Каиды". Но Россия наложила вето на это решение.

Ее собственный проект, который предлагал прекратить стрелять, но продолжить бомбардировки, также был отклонен. Ранее Госсекретарь США Джон Керри заявил, что хочет расследовать военные преступления Путина и Асада в Сирии. Об этом он сказал журналистам перед тем, как встретился с Эро.

Напомним, что недавно Россию обвинили в военных преступлениях в Сирии на заседании Совбеза ООН. Посол Великобритании в ООН Мэтью Рикрофт обвинил Россию в приминении бомб, которые обычно используют для уничтожения военных бункеров, против мирного населения Алеппо.