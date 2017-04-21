Франции настало время сделать свой решающий и неопределенный выбор - The Economist

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В понедельник французы пойдут на избирательные участки, они разделены и разъяренные.

Франция подошла к сложным выборам. @Yortw/flickr.com

не просто очень несчастлива, она ведет войну сама с собой. Первый тур президентских выборов, который состоится 23 апреля, может отправить любых двоих кандидатов на следующий уровень соревнования, 7 мая.

Кандидаты разнообразны: от одиозных правых до порочных левых с двумя ориентированными на рынок реформистами посередине. Не часто европейскую демократию так раздирают прогресс и катастрофа.

Об этом сегодня пишет The Economist. После Brexit, победы Дональда Трампа в США и референдума в Турции, который наделил Раджепа Тайипа Эрдогана большой властью, борьба за либеральный интернационализм перешла в колыбель Просвещения. На кону не только будущее Франции. Европейский Союз застопорится, если одна из его движущих сил будет охвачена хаосом или враждебностью. Он может даже провалиться, разрушив организационных принцип целого континента.

Если 7 мая победит ультраправый кандидат Марин Ле Пен или левый Жан-Люк Меленшон, это станет катастрофой. Поэтому успех любого из двоих кандидатов, ориентированных на рынок, кажется благословением. Но избрание кого-то из них включает компромисс и азартную игру. Макрон не испытанный политическим опытом и ему не хватает поддержки успешной партии. В это же время, над Франсуа Фийоном нависли громкие скандалы. Издание пишет, что учитывая все за и против, Макрон кажется более привлекательным.

Но кто бы не стал президентом, он унаследует раздраженную страну. Безработица с 2012 года держится на уровне выше 10%, а среди молодежи - выше 20%. Экономика растет медленно и не получает достаточно налогов, чтобы платить за общественные услуги, которые французы считают своим правом. Расовое и религиозное напряжение растет после ряда терактов в стране. А нелюбовь к ЕС даже сильнее, чем была до референдума в Великобритании о выходе из союза.

Обычно Францией руководили мозговитые чиновники, у которых были привилегии и власть, чтобы подходить на эту роль. Но такой социальный контракт уже не действителен. Уровень поддержки нынешнего президента ниже 4%. Люди убеждены, что элиты потерпели неудачу. Ле Пен и Меланшон играют на этом. Каждый по-своему, но они обещают французам возвращение в идеалистическое прошлое, когда государство было щедрым, а жизнь была более безопасной. Они говорят, что протекционизм может сделать Францию богаче, что разворот от НАТО к России гарантирует большую безопасность, что выход из ЕС позволит добиться процветания, уменьшение пенсионного возраста и повышение соцвыплат укрепят солидарность в обществе. Но на самом деле все это сделает Францию еще более слабой и погрузлой в долгах.

К этому каждый из них добавляет немного "яда" своего собственного производства. Ле Пен, к примеру, хочет запретить иммиграцию и отрицает французскую вину за депортацию евреев во времена Второй мировой войны. Меленшон обещает повысить налоги для тех, кто зарабатывает больше 400 тысяч евро в год, а также вступить в "Боливарийский союз" с Кубой и Венесуэлой.

Но вместо раздоров в Елисейском дворце Франции нужен президент, который проведет реформы. В отличие от большинства стран ЕС, она никогда не шла на болезненные шаги на встречу свободному трудовому рынку, ограничению государственного контроля и сокращению привилегий. Трудовой кодекс Франции "толще, чем Библия". При ограниченном ВВП французское правительство тратит больше, чем правительство Швеции.

Фийон убежден, что он сможет изменить все это с помощью шоковой терапии. Он хочет сократить 500 тысяч рабочих мест в государственном секторе, а государственные расходы - на 100 миллиардов евро. Он откажется от 35-часовой рабочей недели, повысит пенсионный возраст на три года, до 65-ти, а трудовой кодекс сократит на 95%. Будучи сторонником практик британского премьера Маргарет Тэтчер, которую многие британцы на самом деле не любят, Фийон занимает лояльную позицию к бизнесу. Важно то, что у него есть опыт и терпение для затяжных боев, без которых реформы во Франции не состоятся. К сожалению, Фийон претендует на главную должность в стране на фоне своих скандальных ошибок. Издание напоминает о уголовных делах о незаконной растрате 900 тысяч евро из госбюджета, которые Фийон выдал своим детям и жене в качестве "зарплат".

Макрон, в свою очередь, кажется чистым, потому что он политический аутсайдер. Он никогда не занимал выборные должности, хотя был назначен министром экономики в правительстве Франсуа Олланда. Его план менее жесткий, чем у Фийона. Он хочет сократить лишь 120 тысяч рабочих мест в государственном секторе и на 60 миллиардов евро - государственные расходы. Но независимые оценки говорят, что намерения Макрона тоже лояльны к свободному рынку. Вместо сокращения 35-часовой рабочей неделе он хочет помочь компаниям успешнее работать в таких условиях. Вместо повышения пенсионного возраста, он хочет объединить 35 пенсионных схем в Франции, а также повысить мобильность рабочей силы. Макрон поддерживает последние соглашения о свободной торговле ЕС, которые Фийон отверг. Он кажется более способным сотрудничать с Германией над укреплением евро.

Беспокойство вызывает лишь то, что Макрон может оказаться неспособным провести свои реформы через законодательную ветвь. Недавно созданое движение "Вперед!" вряд ли сможет получить большинство в парламенте на выборах в июне, в то время как республиканцам Фийона это под силу.

Тем временем основные кандидаты в президенты Франции имеют поддержку на уровне 20% за несколько дней до выборов. Центрист Эммануэль Макрон удерживает лидерство в соцопросах по первому туру выборов в президенты Франции, с поддержкой в 23%.

Больше о выборах во Франции читайте в статье Надежды Коваль "Кто сделает Францию новой?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".