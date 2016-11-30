Фракция Меркель назвала Россию угрозой миру в ЕС

Военные действия РФ на территории Украины неприемлемы, подчеркивают депутаты бундестага.

Угроза к восточным границам НАТО "приближается из-за агрессивной внешней политики России", считают депутаты в бундестаге nato.int

Фракция Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) в бундестаге разработала внешнеполитическую стратегию в отношении России.

"Мир в Европе под угрозой. Поэтому содружество европейских государств не может мириться с агрессией России в Восточной Европе", - сказано в тексте.

Блок консервативных партий, возглавляемый канцлером Германии Ангелой Меркель, рекомендует ЕС разработать более эффективную оборонную стратегию в рамках НАТО. В частности, речь идет об усилении разведки, укреплении сотрудничества в сфере закупки вооружений и в области транспортной авиации.

При этом, парламентская фракция ХДС/ХСС выступает за возобновление переговоров в рамках формата "Совет НАТО-Россия". Предлагается создать совместный орган по укреплению доверия и предотвращению кризисов, в частности, в области информационной безопасности.

В документе указано, что угроза к восточным границам НАТО "приближается из-за агрессивной внешней политики России". Военные действия РФ на территории Украины неприемлемы, подчеркивают депутаты. "Когда принцип неприкосновенности границ не признается, а военное преимущество становится внешнеполитическим инструментом, в Европе открывается ящик Пандоры", - цитирует документ агентство dpa.

Накануне издание Financial Times писало, что Брюссель сообщил о планах серьезно увеличить расходы на кибербезопасность, военные корабли и беспилотники, создав многомиллиардный Фонд европейской обороны.

Напомним, что обсуждение возможности создания совместных вооруженных сил европейского объединения начались еще в прошлом году, однако не из-за нападения террористов, а из-за агрессии России против Украины. В частности, Еврокомиссия уверяла, что поддерживает создание единой армии ЕС. В ведомстве отметили, что единая европейская армия "даст четкий сигнал России" к пониманию того, что ЕС как организация серьезно относится к отстаиванию ценностей Евросоюза. я "даст четкий сигнал России" к пониманию того, что ЕС как организация серьезно относится к отстаиванию ценностей Евросоюза.

Издание The Economist писало, что разговоры об армии ЕС только показали военную слабостьстран-участниц. Риск в том, что, стремясь получить быстрый результат, европейские лидеры могут добиться лишь символической военной интеграции, а не содержательной.