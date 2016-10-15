Флот Великобритании приведен в боевую готовность из-за кораблей РФ

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Флот ВМС Британии проведет учебные бомбардировки на севере от побережья Шотландии.

После учений в Шотландии королевские ВМС направятся в Ла-Манш korabley.net

Королевские военно-морские силы Великобритании находятся в полной боевой готовности из-за отправки в Средиземное море корабельной группы РФ, которая на пути к Сирии пройдет вблизи британских берегов.

Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" и семь дополнительных кораблей пройдут рядом с границами Британии на своем пути в Сирию, сообщает Daily Mail.

В издании отметили, что королевский флот ВМС проведет учебные бомбардировки на севере от побережья Шотландии прежде чем направится в пролив Ла-Манш.

Также добавляется, что это происходит на фоне напряженности, которая стремительно обостряется между Западом и Россией, а Кремль похоже хочет продемонстрировать силу в непосредственной близости от Великобритании.

Ранее сообщалось, что единственный российский авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" отправлен на ремонт.

Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" отличается от авианосцев других стран наличием противокорабельных ракет, которые теоретически дают ему возможность вести бой и без участия палубной авиации, тогда как традиционно собственное ракетное вооружение современных авианосцев ограничивается противовоздушным.