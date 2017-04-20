Фийон считает Крым "исторически, культурно и лингвистически" российским

Кандидат в президенты Франции считает, что "бесполезно" говорить про отказ России из Крыма.

Фийон считает, что говорить про отказ России от Крыма «бесполезно», поскольку этого никогда не произойдет

Кандидат в президенты Франции от "Республиканцев"заявил, что говорить про отказ России от Крыма бесполезно, поскольку этого никогда не произойдет. По словам Фийона, "Крым бесспорно исторически, культурологически, лингвистически является русским", пишет Le Figaro.



При этом Фийон призывает созвать конференцию ООН, которая "позволит найти решение" ситуации с Крымом.

Ранее прокуратура Франции объявила о возбуждении уголовного дела против кандидата в президенты страны Франсуа Фийона по подозрению в выплате фиктивных зарплат его членам семьи во времена депутатства в парламенте.

Напомним, что кандидат в президенты Франции от Республиканцев Француа Фийон оказался в эпицентре скандала связанного с получением двух костюмов стоимостью в 13 тысяч долларов в качестве подарка. До этого Франсуа Фийон извинялся за антисемитизм в его сообщении в twitter про своего соперника в избирательной гонке Эммануэля Макрона.

Ранее сообщалось, что французская полиция в четверг, 2 марта, провела обыск в доме кандидата в президенты от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона.

Накануне в парламенте Франции прошли обыски по делу жены кандидата в президенты Франсуа Фийона. Пенелопу Фийон обвиняют в хищении и незаконном присвоении государственных средств.