Фийон считает Крым "исторически, культурно и лингвистически" российским

Кандидат в президенты Франции считает, что "бесполезно" говорить про отказ России из Крыма.
объявила о возбуждении уголовного дела против кандидата в президенты страны Франсуа Фийона по подозрению в выплате фиктивных зарплат его членам семьи во времена депутатства в парламенте.
При этом Фийон призывает созвать конференцию ООН, которая "позволит найти решение" ситуации с Крымом.
Напомним, что кандидат в президенты Франции от Республиканцев Француа Фийон оказался в эпицентре скандала связанного с получением двух костюмов стоимостью в 13 тысяч долларов в качестве подарка. До этого Франсуа Фийон извинялся за антисемитизм в его сообщении в twitter про своего соперника в избирательной гонке Эммануэля Макрона.
Ранее сообщалось, что французская полиция в четверг, 2 марта, провела обыск в доме кандидата в президенты от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона.
Накануне в парламенте Франции прошли обыски по делу жены кандидата в президенты Франсуа Фийона. Пенелопу Фийон обвиняют в хищении и незаконном присвоении государственных средств.ТАСС