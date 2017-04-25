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Фийон не будет возглавлять Республиканцев на парламентских выборах в июне

25 апреля в 11:26

Экс-кандидат в президенты говорит, что ни имеет больше легитимности возглавлять партию.

Фийон
Фийон уйдет с поста главы партии, отправившись «залечить раны семьи»
Бывший кандидат от Республиканцев Франсуа Фийон заявил, что не будет представлять свою партию на парламентских выборах, который пройдут в июне. По словам Фийона, после поражения на президентских выборах он не будет просить о дальнейшей поддержке в качестве лидера партии, пишет Politico.

Фийон сказал, что теперь настало время, чтобы переосмыслить свою жизнь и "залечить раны", которые нанесены его семье.

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Ранее сообщалось, что кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон признал сове поражение в первом туре выборов президента Франции и призвал своих избирателей поддержать независимого кандидата Эммануэля Макрона во втором туре.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Фийон выборы кандидат Франция
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