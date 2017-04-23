Фийон и Амон призвали французов голосовать за Макрона во втором туре

Олланд поздравил Макрона с победой в первом туре, но официально заявлять о поддержке кого-либо из кандидатов не стал.

Макрон заручился поддержкой двух бывших конкурентов Facebook/Emmanuel Macron

Кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон признал сове поражение в первом туреи призвал своих избирателей поддержать независимого кандидата Эммануэля Макрона во втором туре.

Политик призвал французов в объединению, чтобы "не допустить представителя экстремистской партии в Елисейский дворец", сообщает The Independent.

Президент Франции Франсуа Олланд поздравил Макрона с победой в первом туре. В то же время, в Елисейском дворце подчеркнули, что глава государства не будет публично выражать поддержку ни одному из кандидатов в президенты.

Тем временем, однопартиец Олланда Бенуа Амон призвал сторонников Социалистической партии голосовать за Макрона во втором туре, передает "Европейская правда".

"Я призываю выступить против "Национального фронта", против правых, проголосовав за Макрона. Несмотря на то, что он не является кандидатом от левых", – подчеркнул кандидат-социалист.

По результатам экзит-полла, во второй тур выборов президента Франции вышли независимый кандидат, лидер либерального движения "Вперед!" Эммануэль Макрон и глава право-популистской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. В первом туре за Макрона проголосовали 23,7%, а Ле Пен смогла заручиться поддержкой 22% избирателей.

Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и левый популист Жан-Люк Меланшон получили по 19,5% голосов. Социалиста Бенуа Амона поддержали 6,5% избирателей.

Накануне первого тура виборов рейтинг основных кандидатов в президенты Франции находился на уровне 20%.

Подробнее о главных кандидатах на должность президента Франции читайте в статье Юлии Оксаны Митрофановой "Президентские выборы во Франции. Последствия для Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".