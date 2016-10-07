Финляндия заявила о нарушении воздушного пространства российским Су-27

Нарушение финского воздушного пространства продолжались около одной минуты.

Российский истребитель пролетел 13 километров над Финским заливом avia.pro

Возможное нарушение российским истребителем Су-27 воздушного пространства Финляндии зафиксировано в Финском заливе к югу от Порвоо 6 октября около 16:43 по местному времени, сообщили в Министерстве обороны Финляндии.

"Предположительное нарушение финского воздушного пространства продолжались около одной минуты. Истребитель в финском воздушном пространстве пролетел 13 километров на расстоянии одного километра от российской границы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что финские ВВС провели идентификационный рейс.

Финская пограничная служба будет расследовать это дело.

Ранее сообщалось, что британские истребители перехватили два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160, приблизившихся к воздушному пространству Великобритании.

Напомним, в субботу, 17 сентября, истребители НАТО, патрулирующие воздушное пространство в балтийском регионе, сопроводили Ил-20 Военно-космических сил Российской Федерации.

Активность флота и авиации РФ очень сильно повысилась в связи с ухудшением отношений между Россией и Западной коалицией на фоне роста конфликта в Украине.

За минувший год о приближении к своему воздушному пространству русских самолетов неоднократно заявляли правительства балтийских стран и Великобритании. Так, в декабре прошлого года истребители НАТО перехватиливоенный самолет РФ у границ Латвии, а спустя несколько дней к морским границам страны приблизился российский военный корабль.

В то время, как страны-члены НАТО рассматривают данные инциденты как тревожные сигналы о готовности применения силы, в РФ полеты своих бомбардировщики называют "рутинным патрулированием".