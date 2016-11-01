Финляндия закроет дополнительные пять центров по приему беженцев

В следующие полгода Финляндия сократит количество мест для беженцев в целом на 1800.

Финляндия сократит количество мест для беженцев vremya4e.com

В Финляндии иммиграционная служба решила закрыть дополнительные пять центров по приему беженцев, сообщает издание Yle.

Кроме того, в шести центрах будут сокращать количество мест для просителей убежища, а в одном закроют отделение для несовершеннолетних беженцев.

В результате, количество мест в центрах по приему беженцев до конца апреля сократится в целом на 1800. На данный момент в центрах по приему беженцев насчитывается около 20 700 мест.

Иммиграционная служба ранее в этом году сообщила о сокращении в целом 9000 мест в центрах по приему беженцев. Причиной закрытия центров и сокращение количества мест в них является резкое сокращение количества просителей убежища.

Ранее сообщалось о том, что правительство Финляндии отказывалось создавать отдельную систему трудоустройства мигрантов, вместо этого власти страны предлагают лицам, ищущим убежища, работать бесплатно.