Финляндия вслед за Норвегией взялась налаживать экономическое сотрудничество с РФ – FT

Такие события являются началом пробуксовки в отношении санкций против РФ, считает эксперт.

Финляндия намерена возродить торгово-экономические отношения с РФ

Ранее на этой неделе три норвежских министра встретились с их российским коллегой и провели первую за более чем два года двустороннюю встречу.

"Финско-русская торговая комиссия во главе с российского вице-премьером и финским министром торговли также состоялась впервые с 2013 года на прошлой неделе", - говорится в статье.

Правительства Норвегии и Финляндии утверждают, что такое восстановление контактов не повлияло на европейское единство в отношении санкций против России.

"У нас 1300 км общей границы с Россией, поэтому мы имеем много вопросов, которые должны рассматриваться время от времени. Но это в наших интересах, чтобы Запад сохранял единство в отношении нарушений международного права. Эти две вещи не противоречат друг другу", - сказал министр торговли Финляндии Кай Микканен.

Министр торговли и промышленности Норвегии Моника Меланд заявляла: "Мы хотим, чтобы у нас были хорошие добрососедские отношения с Россией, особенно на севере, где у нас есть общие границы и общие интересы".

Оба министра сказали, что санкции ЕС в отношении России не обсуждались на заседаниях. Но эксперт по России из Норвежского института международных отношений Индра Оверленд заявила, что "мини-оттепель" в отношениях сигнализирует об изменении в отношениях с Россией, в то время, как начинают забываться события, произошедшие в Украине. "Это ясное начало пробуксовки в отношении санкций. Пока что это не влияет на санкции, но воля к их продолжению ускользает", - добавила эксперт.

Финляндия, которая в отличие от Норвегии не является членом военного альянса НАТО, сохранила близкие отношения с Россией, отмечается в статье.

Как признает Кай Микканен, Россия по-прежнему является пятой по величине страной- направлением экспорта Финляндии, и, несмотря на санкции, ей "важно поддерживать работу финских компаний в России". Но он добавил, что бомбардировка России Алеппо в Сирии повлияла на ухудшение отношения Финляндии к РФ. Он также предостерег от чрезмерной интерпретации возрождения торговой комиссии. "В этом нет ничего особенного, и я бы не стал переоценивать значение этого", - подчеркнул он.

И финские и норвежские министры согласились на необходимость проведения дальнейших встреч.

Сообщалось, что Норвегия настроена на возобновление сотрудничества с РФ, несмотря на санкции. Как отмечалось, российский чиновник пригласил норвежского министра посетить Москву весной 2017 года.

Ранее участники Саммита Украина-ЕС в Брюсселе заявили, что санкции Европейского Союза против России будут действовать до полного выполнения условий Минских договоренностей, а также восстановления украинского суверенитета на оккупированных территориях, включая Крым.

Сообщалось, что президент США Барак Обама и лидеры ряда государств ЕС на встрече в Берлине выразили общее мнение о необходимости продления санкций против России в связи с агрессией против Украины, действие которых истекает в январе 2017 года.

Перед этим агентство Reuters со ссылкой на ряд дипломатов ЕС сообщило, что Европейский Союз может принять решение о продлении экономических санкции в отношении России в декабре, поскольку в дальнейшем это может оказаться значительно труднее из-за возможных действий нового президента США Дональда Трампа.