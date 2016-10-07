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Финляндия и США подписали соглашение о сотрудничестве в обороне

7 октября в 18:46

Это произошло на фоне нарушений финского воздушного пространства со стороны России.

Финляндия флаг
Финляндия договорилась с США обмениваться военной информацией и проводить совместные исследования.
vremya4e.com
Соглашение, которое сегодня подписали заместитель министра обороны США Роберт Ворк и глава оборонного ведомства Финляндии Юсси Ниинистё, предусматривает углубление военных связей между странами. В частности, речь идет об обмене информацией и проведении совместных исследований.

Как сообщает "Радио Свобода", Швеция, которая так же как Финляндия является членом ЕС, но не присоединилась к НАТО, подписала с американской стороной аналогичное соглашение в июне. Об обязательствах по совместной обороне в них не говорится. Финляндия же сейчас проводит совместные военные учения с США.

Подписание финско-американского соглашения произошло через день после того, как Хельсинки подняли по тревоге свои боевые самолеты для перехват российского СУ-27 над Балтийским морем. В свою очередь, Моква отрицает, что нарушала воздушное пространство других стран.

Финское правительство заявляло недавно, что будет следить за ситуацией в области безопасности в регионе Балтийского моря и не исключает возможности вступить в НАТО. При этом общественное мнение относительно последнего очень разнится. В связи с этим, ранее президент Финляндии заявлял о желании провести референдум о вхождении в НАТО.

По материалам: Радіо Свобода
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Тэги Финляндия оборона США военные
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