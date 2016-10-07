Финляндия и США подписали соглашение о сотрудничестве в обороне

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Это произошло на фоне нарушений финского воздушного пространства со стороны России.

Финляндия договорилась с США обмениваться военной информацией и проводить совместные исследования. vremya4e.com

Соглашение, которое сегодня подписали заместитель министра обороны США Роберт Ворк и глава оборонного ведомства Финляндии Юсси Ниинистё, предусматриваетмежду странами. В частности, речь идет об обмене информацией и проведении совместных исследований.

Как сообщает "Радио Свобода", Швеция, которая так же как Финляндия является членом ЕС, но не присоединилась к НАТО, подписала с американской стороной аналогичное соглашение в июне. Об обязательствах по совместной обороне в них не говорится. Финляндия же сейчас проводит совместные военные учения с США.

Подписание финско-американского соглашения произошло через день после того, как Хельсинки подняли по тревоге свои боевые самолеты для перехват российского СУ-27 над Балтийским морем. В свою очередь, Моква отрицает, что нарушала воздушное пространство других стран.

Финское правительство заявляло недавно, что будет следить за ситуацией в области безопасности в регионе Балтийского моря и не исключает возможности вступить в НАТО. При этом общественное мнение относительно последнего очень разнится. В связи с этим, ранее президент Финляндии заявлял о желании провести референдум о вхождении в НАТО.