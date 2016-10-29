ФБР возобновило расследование по делу Клинтон за 11 дней до выборов в США

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Причиной возобновления расследования стали новые электронные сообщения, связанные с Хиллари Клинтон.

ФБР узнало о новых электронных письмах, которые имеют отношение к расследованию instagram/hillaryclinton

Федеральное бюро расследований (ФБР) США снова приступает к расследованию по делу об электронной почте кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

"Из-за не относящихся к делу обстоятельств в ФБР узнали о существовании электронных сообщений, которые имеют отношение к расследованию", - говорится в письме директора ФБР Джеймса Коми юридическому комитету сената США, сообщает NBC News.

Он добавил, что ФБР предпринимает соответствующие шаги для того, чтобы следователи могли изучить эти электронные сообщения и определить, содержат ли они секретную информацию, а также оценить их важность для расследования.

Письмо Коми появилось за 11 дней до выборов президента США 8 ноября.

Напомним, кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон выиграла третий, заключительный раунд предвыборных теледебатов с кандидатом от Республиканской партии США Дональдом Трампом. В поддержку Клинтон высказались 52% респондентов из числа телезрителей, опрошенных телекомпанией CNN и исследовательской службой ORC. 39% опрошенных считают, что победителем в теледебатах стал Трамп.

8 августа стало известно, что Минюст США закрыл дело о переписке Хилари Клинтон, а Госдепартамент возобновил расследование.

Ранее Хиллари Клинтон, которая считается фаворитом в борьбе за выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2016 года, отвергла выдвинутые ей обвинения в использовании личной электронной почты для служебной переписки секретного характера.

Напомним, в марте 2015 года стало известно, что Клинтон, которая занимала пост госсекретаря с 2009 по 2013 год, отправляла рабочие письма с личной электронной почты, а не с правительственной. Сама Клинтон утверждает, что в личной переписке не передавала секретной информации. ФБР не нашло в ее действиях признаков преступления.

В середине июня российские хакеры взломали базу данных Демократической партии США. Они получили доступ к базе данных, собранной на кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа, а также смогли прочесть все электронные письма и трафик чатов комитета. При этом киберпреступники не получили доступа к финансовой информации или личной информации спонсоров партии.

По данным СМИ, атакам также подверглись компьютеры и сети других американских политических организаций, а также основных претендентов на пост президента США Хиллари Клинтон и Дональда Трампа.

В мае нынешнего года директор национальной разведки США Джеймс Клэппер предупредил, что хакеры, работающие в интересах иностранных государств, ведут слежку за кандидатами на пост президента США.